T24 LogoT24 Logo
Spor

Hacısalihoğlu: "Burak, TFF'ye yaptığı başvurusunu geri çekti"

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti

08 Ekim 2018 20:12

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.
Trabzonspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro’luk alacağı nedeniyle Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti. Bordo mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Burak, bu sabah daha önce TFF’ye yaptığı başvuruyu geri çekti” dedi.
\"HOCA VE YÖNETİM, KUCKA\'NIN TAVIRLARINDAN RAHATSIZLIK DUYMUŞ OLABİLİR\"
Asbaşkan Hacısalihoğlu, Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Juraj Kucka ile ilgili olarak ise “Kucka’nın alacaklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirilmişti. Hoca ve yönetim Kucka’nın tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir” ifadesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHATrabzonsporunBurak YılmazTürkiye Futbol Federasyonuna TFFEurolukEylülBordoHayrettin HacısalihoğluTFFyeVE YÖNETİM KUCKA TAVIRLARINDAN RAHATSIZLIK DUYMUŞ OLABİLİR" Asbaşkan Hacısalihoğlu Akhisarspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24