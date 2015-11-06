Hacıosmanoğlu'na 894 günde 630 gün ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Gaziantepspor maçı sonrasında hakemlerin Avni Aker Stadı'ndan çıkmasına izin vermeyerek 4 saatten fazla süre alıkoyan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na 280 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ancak bu Hacıosmanoğlu’nun son dönemdeki ilk cezası değil. Bordo-mavili kulüpte 27 Mayıs 2013'te başkanlığa seçilen ve görevinde 894 günü geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, PFDK'dan aldığı cezaların toplamı 630 güne ulaştı. Ayıca 478 bin lira para cezasına çarptırılan Hacıosmanoğlu'nun, görev döneminin önemli bölümünü cezalı olarak geçirmesi dikkat çekiyor.

İlk sezonunda 1 kez ceza aldı

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun tamamlanmasının hemen ardından görev başı yapan Hacıosmanoğlu, başkanlıktaki ilk sezonunda 1 kez cezaya çarptırıldı. Bordo-mavili başkan, 2013-2014 sezonundaki tek disiplin ihlali dosyasında, 65 gün hak mahrumiyeti ile 48 bin lira para cezası aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, 2014-2015 sezonunda ise PFDK tarafından 3 kez cezalandırıldı. İlk dosyasında 45 gün ile 30 bin lira, ikinci dosyasında 180 gün ile 210 bin lira ve üçüncü dosyasında ise 60 gün ile 40 bin lira cezalarla karşı karşıya kalan Hacıosmanoğlu'nun, bu sezonki cezalarının toplamı 185 gün hak mahrumiyeti ve 280 bin lira olarak gerçekleşti.

Hacıosmanoğlu'na tek seferde en yüksek ceza ise bu sezon verildi. Ligin 10. haftasında Gaziantepspor'la oynanan ve sonrasında hakemlerin uzun süre stattan ayrılamadığı karşılaşma sonrası açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edilen bordo-mavili idareci hakkında, 280 gün hak mahrumiyeti ile 150 bin lira para cezasına hükmedildi.



Son 10 yılda rekor Aziz Yıldırım'ın



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, PFDK tarafından verilen ve Tahkim Kurulu'nca onanan disiplin ihlali cezalarında son 10 yılın lideri durumunda. Aziz Yıldırım'ın 2005-2006 sezonundan bu yana aldığı hak mahrumiyeti cezalarının toplamı 1007 güne ulaşırken, para cezalarının toplamı da 411 bin 500 lira oldu.



Galatasaray'da son 2 başkanın cezası yok



PFDK'nın son 10 yılda kulüp başkanlarına verdiği cezalarda, Galatasaray'ın son 2 başkanı herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. Sarı-kırmızılı kulüpte Duygun Yarsuvat ve ardından koltuğu devralan mevcut başkan Dursun Özbek, henüz bir disiplin ihlaliyle PFDK'ya sevk edilmediler.

Kulübün son 10 yılında ise Adnan Polat'a 3 yıllık başkanlığı sırasında 73 gün hak mahrumiyeti, Ünal Aysal'a da yaklaşık 3,5 yıllık başkanlığı döneminde 102 gün hak mahrumiyeti ile 74 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 4 yıllık görev süresince PFDK'dan herhangi bir ceza almayarak önemli bir centilmenlik örneği sergiledi.



'Dört büyükler'de en çok cezayı Fenerbahçe aldı

'Dört büyükler'de son 10 yılda başkanlık düzeyinde en çok hak mahrumiyeti cezasını Fenerbahçe alırken, bu kulübü Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş takip etti. Sarı-lacivertli kulüpte bu dönemi tek başkan olarak geçiren Aziz Yıldırım'a, 1007 gün hak mahrumiyeti ve 411 bin 500 lira da para cezası verildi.

Trabzonspor'da söz konusu sürede görev yapan 3 kulüp başkanı toplam 852 gün men ve 553 bin lira ceza aldı. Mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu 630 gün ve 478 bin lira, selefi Sadri Şener 132 gün ve 65 bin lira ve önceki başkan Nuri Albayrak da 90 gün ve 10 bin lira ile cezalandırıldı.

Galatasaray'da bu sürede görev yapan Özhan Canaydın ve Duygun Yarsuvat herhangi bir cezaya maruz kalmazken, Ünal Aysal ve Adnan Polat'a toplamda 175 gün hak mahrumiyeti ve 94 bin lira para cezası uygulandı.

Beşiktaş'ta ise son 10 yılda görev alan başkanlardan, bugün TFF başkanlığını görevinde bulunan Yıldırım Demirören'e 150 gün ve 40 bin lira ceza verilirken, Fikret Orman ise ceza almadı.