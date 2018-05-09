T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hacıince: Et fiyatında istikrar için yerli üretime destek zorunludur

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, Hacıince Entegre Et Tesisleri'nin Beyşehir'de bulunan çiftliğin kapısını basına açtı

09 Mayıs 2018 21:48

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'da, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, Hacıince Entegre Et Tesisleri\'nin Beyşehir\'de bulunan çiftliğin kapısını basına açtı. Hacıince, \'\'Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi\" dedi.
Hacıince Entegre Et Tesisleri\'nin Beyşehir\'de bulunan çiftliğin kapısını basın mensuplarına açan Hacıince, \'\'Hayvancılıkta kurumsallıktan çok duygusallık ve gönül bağı ile bu işi yapan aile işletmelerinin üretime devam edebilmesi için gerekli destekler verilmeli ve gençleri de bu işe yapmaya telkin ve teşvik etmelidir\'\' dedi.
\'DÖVİZDE YAŞANAN ARTIŞ, ETTE İTHALATIN ÇÖZÜM OLMADIĞINI GÖSTERDİ\'
Hacıince Entegre Et Tesisleri’nin temelinin, 1958 yılında bir aile işletmesi olarak atıldığını belirten Hacıince, Akdeniz Bölgesi\'ndeki üç çiftliğinde toplam 2.5 milyon metrekare den fazla alanda mera hayvancılığı yapmayı sürdürdüklerini kaydetti. 
Türkiye\'de et ve canlı hayvan ithalatıyla fiyat istikrarının sağlanamadığını ifade eden Hacıince, \'\'Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi\" dedi.
Türkiye’nin her yıl 150-200 bin ton dolayında et açığı olduğuna dikkat çeken Hacıince,  \"Böylesine önemli temel gıda maddesinde bu kadar büyük açık olması, doğal olarak fiyatları yukarıya çekiyor. Bu durum da, ete ulaşımı çok dar bir kesimle sınırlıyor\" diye konuştu.
\'MİLYONLARCA DÖNÜM OTLAĞIMIZ, DERELERİMİZ, GÖLLERİMİZ VAR\' 
Döviz kurlarının et ithalatını da pahalılaştırdığını ifade eden Hacıince, şöyle konuştu:
\'\'Türkiye, doğalgazı ve petrolü de ithal ediyor. Bu nedenle de dövize gereksinim duyuyor. Ortaya çıkan döviz talebi nedeniyle de döviz kurları, yakın zamanda yaşadığımız gibi kontrolsüz bir şekilde yükseliyor ve bu enerji ithalatını da, et ithalatını da pahalılaştırıyor. Fiyatları ister istemez yukarıya çekiyor. Bu nedenle, olabildiğince yerli üretim lehine bir karar vermek zorundayız. Petrolü ve doğalgazı yerli üretemezsiniz, o kadar kaynağımız yok ancak, eti yerli üretebiliriz. Milyonlarca dönüm otlağımız, derelerimiz, göllerimiz var. Ette yeterince yerli üretim için tek eksiğimiz biraz destek. Milyonlarca dolarlık ithalat yapacağımıza, yerli et üretimi için biraz vergi desteği dahi yapsak, fiyatlar istikrar kazanır, zorla kazandığımız döviz dışarıya gitmez. Bunun için, kırmızı etteki KDV oranının toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi et fiyatlarına olumlu yansıyacaktır. Böyle bir adım ayrıca sektörde kayıt dışılığı da azaltacaktır.\'\'

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhammed SIDALBEYŞEHİR Konya DHA KONYA Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet HacıinceHacıince Entegre Et Tesisleri BeyşehirSonHacıince Entegre Et Tesisleri BeyşehirHacıinceYAŞANAN ARTIŞ ETTEOLMADIĞINI GÖSTERDİ Entegre Et

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24