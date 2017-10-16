Hacıbektaş'ta ilgi çeken kapanış semahı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- ÜNLÜ düşünür Hacı Bektaş Veli adına düzenlenen \'54\'üncü Ulusal, 28\'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma\' törenleri, kültür ve sanat etkinlikleri sona erdi. Etkinlikler in son gününde yaşlı bir Alevi kadının yaptığı semah gösterisi alkışlandı. Etkinlikler sırasında Hacı Bektaş Veli külliyesi ziyaretçi akınına uğradı.

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacıbektaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler Hacı Bektaş Veli Merkezi\'ndeki \'Alevi Bektaşilikte Şiir ve Fıkra Paneli\', Sivas Madımak yangınını içeren tiyatro oyunu, Birlik Cem töreni, Kazım Kalaycı, Çilehanedeki Kemal Kılıçdaroğlu salonundaki Güler Duman ve Musa Eroğlu konserleriyle sona erdi. Kazım Kalaycı \'nın konseri sırasında yaşlı bir Alevi kadınının sahneye fırlayıp yaptığı semah gösterisi, izleyiciler tarafından alkışlandı. Hacı Bektaş Külliyesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Aslanlı çeşmeden su içip, türbede dua etti. Ziyaretçilerin bir bölümü de Balım Sultan Türbesi\'nin önündeki dilek taşını öpüp, kucaklayarak dilekte bulundu. Külliye yakınlarında cay ocağı işleten 42 yaşındaki Sait Bayındır\'ın boynundaki gümüşten yapılma iri kral zinciri, Hz. Ali Kılıcı, bileklerindeki gümüş bileklik ve parmağındaki Hz. Ali yazılı yüzükleri dikkati çekti



FOTOĞRAFLI