Hacıbektaşlı Mahallesi'nin JES direnişi sürüyor

Manisa’nın Salihli İlçesi’nin Hacıbektaşlı Mahallesi’nde kurulmak istenen Jeotermal Elektrik Santrali’ne (JES) karşı köylülerin direnişi sürüyor.

Birgün'de yer alan habere göre köylerine Jeotermal Santral kurdurmamakta kararlı olduklarını ifade eden köylüler, dün tedirgin bir gece geçirdiklerini söylediler. Akşam saatlerinde 69 yaşındaki Kasım Azrak’ın köyde bulunan seyyar Jandarma Karakolu’na götürülmesiyle daha da tedirgin olan Hacıbektaşlı köylüleri, çadırı terk etmeyerek, geceyi çadırda geçirdiler. Gecenin geç saatlerinde nöbeti köyün gençlerinin aldığı gözlendi. Soğuğa karşı, direniş çadırının ortasına kurulan kömür sobasının ateşinin sürekli harlandığı çadırda, çayların demlendiği ve köyden dayanışma ile yiyecek taşındığı ifade edildi.

Çadırdan ayrılıp köydeki evine gittiği esnada, “Komutan seninle görüşmek istiyor” denilerek jandarma timlerince götürülen 69 yaşında ki Kasım Azrak yaklaşık 1 saat sonra serbest bırakılırken, jandarma devriye araçlarının çevrede dolaşması, zaman zaman çadırın yanından geçmesinin de tedirginliğe yol açtığı kaydedildi. Köylülerin, jandarmaların hareketliğinin müdahalenin işareti olabileceğini düşündükleri ve bu nedenle tedirgin oldukları belirtildi.

Şirket yetkileri köylülerin çadırına jandarmayla girdi

Öte yandan dün akşam saat 18.00’de direniş çadırına jandarma eşliğinde gelen şirket yetkililerinin ise köylüleri santralın zararlı olmadığı yönünde ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Beraberlerinde jandarma komutanı da olduğu halde köylülere santralin zararlı olmadığını anlatmaya çalışan şirket yetkililerine köylüler tepki gösterdi. Bunun üzerine çadırdan ayrılan heyetten bir kişinin “halk yalan söylüyor” demesi üzerine alevlenen tartışmanın ardından, şirket yetkilileri yuhalanarak ve protesto edilerek çadırdan ayrılmak zorunda kaldı.

Gece nöbeti gençler devraldı

CHP Salihli İlçe Örgütü de direniş çadırına ziyaret ederek desteklerini sundu. CHP eski Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun da aralarında bulunduğu CHP heyeti, Hacıbektaşlı köylülerinin jeotermal istememekle haklı olduğunu ve sonuna kadar köylülerin yanında olduklarını söylediler.