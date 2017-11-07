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Hacı Sabancı'dan Özge Ulusoy'a: Asıl mağdur benim!

Hacı Sabancı, Özge Ulusoy'dan "annesi hakkında dedikodu yaptığı" gerekçesiyle ayrılmış

07 Kasım 2017 11:17

Hacı Sabancı, annesi Arzu Sabancı hakkında dedikodu yaptığı için model Özge Ulusoy’dan ayrıldığını açıkladı. Hacı Sabancı, “O kızı mağdur gibi göstermeyin. Asıl mağdur olan benim" dedi.

Sabah'tan Yüksel Yavuz'un haberi aynen şöyle:

Hacı Sabancı'nın, sevgilisi Ulusoy'la ayrılma nedeni ortaya çıktı. İddialara göre Hacı Sabancı, Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırırken annesiyle ilgili mesajları buldu. O mesajlarda Ulusoy, kendi annesiyle Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı hakkında hoş olmayan yazışmalar yapmıştı. Sabancı, bu duruma çok sinirlendi ve Ulusoy'la ilişkisini bitirdi.

"Yalanmış..."

Günaydın'ın konuyla ilgili olarak aradığı Hacı Sabancı, iddiaları doğruladı ve şu özel açıklamayı yaptı:

"Medyada bu ilişkinin altı yıl sürdüğü söyleniyor ama toplam dört yıl sürdü. Ve bu dört yıl boyunca yaşanan her şey yalanmış. Bütün o mesajları gördüm. Medya lütfen o kıza mağdur rolünü oynatmasın; asıl mağdur olan benmişim."

Hacı Sabancı'nın, Özge Ulusoy'un annesiyle telefonda yaptığı yazışmaları gördüğü ve annesi Arzu Sabancı hakkındaki çirkin mesajlardan sonra çok sinirlendiği iddia edildi.

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