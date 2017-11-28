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Hacı Cemal Aksoy Camii’nin temeli Arnavutköy'de atıldı

İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY’DE vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik merkezler inşa edilmeye devam ediyor

28 Kasım 2017 15:49

İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY’DE vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik merkezler inşa edilmeye devam ediyor. Eğitim ve kültür merkezleri gibi birçok yapının yanı sıra ibadethanelerin de temelleri atılıyor. Arnavutköy Mezarlığı yanına inşa edilen bin 800 metrekare alana sahip gasilhaneden sonra caminin de temeli atıldı.

500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Hacı Cemal Aksoy Camii temel atma töreni, vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Hacı Cemal Aksoy Camii temel törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Adem Avcı, İlçe Müftüsü Bahri Şamat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, “İnancımızın bize öğrettiği çok önemli bir gerçek var. İnsan ölse bile sevaplarının yazıldığı amel defteri, bu gibi eserler kazandıran hayırseverler için hiçbir zaman kapanmayacaktır. Sadaka-i Cariye dediğimiz kalıcı eserler ortaya koyan insanlar dünya var olduğu sürece yad edilecektir” diye konuştu. Konuşmalardan sonra dualarla Hacı Cemal Aksoy Camii’nin temeli atıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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