Hacı Birlik soruşturmasında kamera muamması!

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacı Lokman Birlik'in öldükten sonra cenazesinin polis aracına bağlanıp yerde sürüklenmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nden olay günü görevli olan zırhlı araçların kamera kayıtlarını istedi. Emniyet, olay anında bölgede bulunan zırhlı aracın görevli olarak Beytüşşebap'a gönderildiğini, bu nedenle zırhlı araçta bulunan kamera görüntülerinin alınmadığını savcılığa bildirdi. Olay günü çevredeki esnafın kameralarının ise çalışmadığı belirtildi.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde 3 Ekim 2015 günü çıkan çatışmada öldüğü öne sürülen Hacı Lokman Birlik'in zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklenme görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ailesinin suç duyurusu üzerine, ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçuyla 4 Ekim’de Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı yollayarak Birlik’in hayatını kaybettiği gün bölgede görev yapan zırhlı araçların kamera kayıtlarını istedi. Ancak Şırnak Emniyet Müdürlüğü olay anında bölgede görevli olan ‘73 A …’ plakalı zırhlı aracın Şırnak’ın Beytüşşep ilçesinde görevde olduğu, aracın dönüş tarihinin belli olmadığını, bu nedenle araçtan görüntü alınmadığını savcılığa bildirdi. Savcılığa iletilen cevap yazısında “Konu ile ilgili zırhlı aracın plakası ’73 A ….’ dır. Araç Beytüşşebap ilçesinde görevlendirilmiştir ve dönüş tarihinin belirsizdir" denildi.

Bölgedeki kameralar da çalışmıyormuş

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Birlik’in vurulduğu ve cenazesinin yerde sürüklendiği bölgede bulunan 6 farklı kurum ve esnaftan olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini de istedi. Ancak kurumlar elektrik kesintisi ile arızalardan kaynaklı olarak olay günü kameralarının çalışmadığını savcılığa bildirdi. Kamera görüntülerin olayı aydınlatmada önemli olduğunu söyleyen avukat Fazilet Taştanarserim, “Hacı Lokman Birlik’in yaralı haldeyken infaz edildiğini düşündüğümüz için kasten adam öldürme, suçu bildirmeme ve ölünün hatırasına hakaret suçlamasıyla savcılığa başvurduk. Dolayısıyla zırhlı araçlardaki kamera kayıtları ile çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtları olayı aydınlatmada önemlidir. Bu görüntüler kaybolmadan alınıp soruşturma dosyasına konulmalıdır” dedi.