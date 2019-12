-HACI BEKTAŞ VELİ'Yİ ANMA ETKİNLİKLERİ SONA ERDİ NEVŞEHİR (A.A) - 19.08.2010 - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 47. Ulusal, 21.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri on binlerce Alevi ve Bektaşi'nin katılımı ile sona erdi. Hoşgörünün ve kardeşliğin simgesi olan Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin bulunduğu ilçede, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 16 Ağustos'ta, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle başlayan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri tamamlandı. Etkinlikler boyunca Hacı Bektaş Veli'nin yaşam felsefesini ele alan konferans ve paneller düzenlendi. Ekinlikler çerçevesinde Ankara Deneme Sahnesi ve Makedonya Kalkandelen Tiyatrosu tarafından tiyatro oyunları sahnelendi. Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği Semah Ekibi, Garipdede Derneği Semah Ekibi, Erzurum Şenkaya Nişantaşı Yoğurtçular Semah Ekibi, Gülsuyu Cem Evi, Adalar Cem Evi, Kartal Cem Evi, Kaynarca Cem Evi, Gebze Hacı Bektaş Veli Cem Evi'nden oluşan Birlik Semah Ekibi, Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı Semah Ekibi, Hacıbektaş Gönüllüleri Semah Ekibi, Karacaahmet Sultan Derneği Semah Ekibi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacıbektaş Semah ekibi tarafından, etkinlikler boyunca her gün semah gösterileri düzenlendi. Karma resim, heykel, seramik ve fotoğraf sergilerinin de yer aldığı etkinlikler, ozanların verdiği konser ve semah gösterileri ile sona erdi. Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret etmek için gelen Alevi ve Bektaşi vatandaşlar, türbenin bulunduğu Külliye'de uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikler süresince külliye, türbe ziyareti için gelenlerle doldu taştı. -ALEVİ VE BEKTAŞİLER DELİKLİ TAŞ'A AKIN ETTİ- Etkinlikler boyunca on binlerce Alevi ve Bektaşi vatandaş, Alevi-Bektaşi öğretisinin 'pir'i Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret etti, kutsal ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan Arslanlı Çeşme'den su içti. Hacıbektaş'a gelenler en çok Delikli Taş'a ilgi gösterdi. İçinden geçenlerin 'günahsız' olduğuna inanılan Delikli Taş, Alevi ve Bektaşilerin akınına uğradı. İnanışa göre, günahı olan ve bu nedenle Delikli Taş'tan geçemeyen çok sayıda Alevi ve Bektaşinin, günahından arınmak için kestiği kurbanlar da yoksullara dağıtıldı.