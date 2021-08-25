Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı: Alevi çocuklara namaz kılmıyorsa namaz kıldırmak, psikolojik işkencedir

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, zorunlu din derslerini eleştirerek “Alevi çocuklar namaz kılmıyorsa onlara namaz kıldırmak, bence psikolojik bir işkencedir. Alevi çocuklarına zorla başka bir prensibi öğretmek, insan hakları suçudur” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çınarcık Şubesi tarafından Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde yaptırılacak cemevinin temeli bugün törenle atıldı. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Ercan Geçmez, Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan şeyin birbirini tanımak, ön yargıyı kırmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit bir yurttaşlık sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Geçmez, “Aleviler ve Alevi örgütleri, yıllardır Türkiye’de anayasa huzurunda eşit yurttaşlığı savunuyorlar. Bunu söylerken de başkalarını kötülemek için söylemiyoruz. Birlikte yaşamanın temel unsuru, anayasadan, laiklikten, demokrasiden uzaklaşan toplumların halini Ortadoğu’da görüyoruz. Onun için Alevilerin cemevinden önce en önemli istekleri birlikte yaşamak. Laik, hukuk devletinde birlikte eşit yaşamayı savunmaktır” diye konuştu.

Cemevlerinin ibadethane olarak sayılmasıyla ilgili ilk davayı kendilerinin açtığını kaydeden Geçmez, şunları söyledi:

“Vakfımız, bu davayı cemevleri yasal bir statüye kavuşsun diye açtı. Dava, Danıştay 10. Daire’de aleyhimize sonuçlandı. Biz, AİHM’ne gitmeyeceğimizi o gün de söylemiştik, bugün de söylüyorum. Gitmedik de. Bizden sonra dava açanlar AİHM’ne gittiler, karar da çıkardılar. Ancak bunun benim nazarımda bir hükmü yok. Asıl hükmü olan şey Türkiye toplumunun vicdanıdır. Biz bu ülkenin insanlarının vicdanıyla bu sorunu çözeceğiz. Ama bunu kindarlıkla değil, ötekileştirerek değil, birbirimize hürmetle yapacağız.”

"Biz dinin devletin elinden kurtulmasını istiyoruz"

Genel Başkan Ercan Geçmez, zorunlu din dersleriyle ilgili davalar da açtıklarını ifade ederek şöyle devam etti: “Bunu açarken bazı arkadaşlar ‘Dinden ne istiyorsunuz’ diye bize saldırmaya başladılar. Biz asla ve asla kimsenin dininden bir şey istemiyoruz. Biz, dinin devletin elinden kurtulmasını istiyoruz. İnsanların vicdanına hapsedilmesini istiyorsunuz. Alevi çocuklar namaz kılmıyorsa onlara namaz kıldırmak, bence psikolojik bir işkencedir. Namaza karşı çıktığımızdan değil. Sünni yurttaşlarımızın ibadetleridir. Onlar için biz gerekirse bunu sağlarız, bedenimizi ortaya koyarız. Ama Alevi çocuklarına zorla başka bir prensibi öğretmek, insan hakları suçudur. Bunu biz başarırız. Kurtuluş varsa bu ülkenin insanlarıyla kurtuluş var.”

Başarır: İlk işimiz bu yasayı getirteceğiz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da her mahallede, beldede, ilçede cemevi olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Çünkü burası evimiz. İnansınlar, inanmasınlar, kabul etsinler, etmesinler yol burada. Burada ibadet yapılıyor. Bizim dünyamız da bu. Bunu kabul etmek zorundalar. Maalesef hâlâ elektrik, hâlâ su, hâlâ doğalgaz faturası alıyorlar. Çünkü cemevlerini ibadethane olarak kabul etmiyorlar. Her sene kanun teklifi veriyoruz. Ekimde açılır açılmaz bir kez daha vereceğiz. Reddetsinler. Partim iktidar olduğu zaman ilk işimiz bu yasayı getireceğiz.”

Konuşmaların ardından Koru ve Çınarcık Belediyesi’nin katkılarıyla yaptırılacak cemevinin ilk harcı butona basılarak atıldı.