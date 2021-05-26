Hacı Bektaş-ı Veli'nin bilinen en eski resmi satışa çıkarılacak

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin bilinen en eski resmi 8 Haziran'da Hollanda'da yapılacak olan müzayedede satılacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 1651 yılında Ahmed el Üsküdari tarafından yapılan resimde Hacı Bektaşi Veli aslan postunun üzerinde oturarak müridi Sarı Saltuk'la beraber resmedilmiş ve onları saran ejderha ise kaybettiği yavrularını Hacı Bektaşi Veli'den sormakta.

Kağıt üzerine renkli boya ile uyarlanan resimde Hacı Bektaşi Veli'nin yüz hatları ve vücudu detaylı olarak resmedilmiş. Hacı Bektaşi Veli'nin koynundaki teslim taşı ise Bektaşiliğin sembollerinin en eski tasviri olarak biliniyor.

2021, Unesco tarafından Hacı Bektaşi Veli Yılı ilan edilmişti.