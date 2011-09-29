-Hacı adaylarına altın tavsiyeler İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Benzer, hacca gitmeden önce vücudu hazırlamanın çok önemli olduğunu belirterek, ''Böyle bir yolculuğa 1-2 kilogram zayıflayarak başlamak, zindelik ve dinçlik verir'' dedi. Benzer, öncelikle kalp hastalarının bu yolculuğu gerçekten yapıp yapamayacaklarına karar vermeleri gerektiğini, çünkü kalp hastalarının tamamının bu yolculuğu yapamayabileceğini belirtti. Kalp yetmezliği, kalp-damar tıkanıklığı rahatsızlığı olan hacı adaylarına kontrolden geçme önerisinde bulunan Benzer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kontrol sonrasında 'Gidebilirsiniz' şeklinde karar verilirse, en önemli şey ilaçlarının yanlarında olması. Kutsal topraklardaki programın yoğun olması nedeniyle hacı adaylarının ilaçlarını yanlarında bulması gerekiyor. Özellikle lüks hacılar, kısa süreli kutsal topraklara gidiyorlar. Yoğun bir program yaşıyorlar. Bu arada eczanelerde koşturmak, ilacın eşdeğerini aramak ilave bir vakit kaybı. İlaçlar çoğunlukla bulunabiliyor ama o karmaşaya girmemek lazım, buradan alıp gitmek daha faydalı. Yedek ilaçların mutlaka bulundurulması gerekiyor. Hatta hacı adaylarımıza, her 2 valizlerinde de yedek ilaç bulundurmasını öneriyorum.'' Kalp hastalarının yanı sıra şeker, tansiyon, kronik bronşit ve astım hastalarına da tavsiyelerde bulunan Benzer, şunları kaydetti: ''Hastalarımızın, hacca gitmeden bir kaç hafta öncesinden stabil dediğimiz dengeli bir durumda yolculuğa hazır olmaları gerekiyor. Eğer dengeli bir döneme girdilerse yolculuğa hazırdır demektir. Yanlarında yedek ilaçlarını bulundurmaları yeterli olacaktır. Hazırlık çok önemli. Özellikle hacca gitmeden önce egzersiz ve yürüyüş yapmak faydalı olabilir. Çünkü buna alışık olmak lazım. Orada sürekli yürüyoruz. Hacca gitmeden önce vücudu hazırlamak çok önemli. Böyle bir yolculuğa 1-2 kilogram zayıflayarak başlamak, zindelik ve dinçlik verir.'' Kronik bronşitli, astımlı ve diyabet hastalarının en öncelikli risk grupları arasında yer aldığını, bu tür rahatsızlığı bulunan hacı adaylarının kutsal topraklara gitmeden önce mutlaka aşılarını olması gerektiğini vurgulayan Benzer, ''Menenjit aşısı mecburen olunması gereken bir aşı. Biz buna ilave olarak grip aşısı, zatürre aşısının olunması gerekiyor. Hacda yürürken düşme, çarpma olabilir. Bu nedenle tetanos aşısı olunabilir'' dedi. Benzer, yoğunlukla yürüyüş yapıldığı için pişik ve mantar şikayetler olabildiğini, hacı adaylarının bu nedenle yanlarında buna yönelik ilaç ve krem bulundurabileceğini belirtti. Hacca birçok ülkeden çok sayıda insan geldiği için hava kirliliğinin çok yoğun olduğunu anlatan Benzer, bu nedenle hacı adaylarına maske kullanmalarını tavsiye etti. Hacda, üst solunum yolu enfeksiyonu, bronşit ve boğaz enfeksiyonuna çok sık rastlanabildiğini belirten Benzer, ''Hacılarımıza yanlarında bol bol pastil, gargara tarzında boğazı rahatlatıcı şuruplardan bulundurmalarını öneriyorum. Çünkü hava çok kirli. Maskeyi tavsiye ediyoruz ama kullanırken zorlanıyoruz. Çok da sıcak bir yer olduğu için solunum, nefes almayı zorlaştırıyor'' dedi. Benzer, özellikle genç kadın hacı adaylarının, kadın-doğum uzmanına kontrol yaptırmalarını ve adet düzeni konusunda hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Kutsal topraklara gidiyor olmanın bazı hacılarda heyecan yaratabileceğini belirten Benzer, bu hacıların da yanlarında yatıştırıcı götürebileceğini kaydetti.