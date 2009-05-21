Hacı adayları için kura çekme töreni

Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun da katıldığı törende bilgisayar ortamında çekilen kurayla belirlendi.



Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, hac için bu yıl 754 bin 951 kişinin başvurduğunu, bunların 548 bininin 2007-2008 yıllarından beri beklediğini, 206 bin 45'inin de ilk kez kayıt olduğunu kaydetti.



Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun bugün toplandığını ve hac ile ilgili esaslar hakkında kararlar aldığını anlatan Bardakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kurul olarak adaleti de sağlamak adına katsayı uygulamasına karar verdik. Buna göre, ön kayıtlarını 2007 yılında yaptırıp 3 yıl üst üste kuraya katılmış olanlara 9, 2008 yılında önkayıt yaptıranlara 4 ve bu yıl ilk kez kayıt olanlara 1 katsayı uygulanarak kuralar çekilecektir. Ancak 2007'de başvurduğu halde çıkmayıp, bu yıl başvurana çıkan şanslı kişiler olabilir. Bu biraz da nasip meselesi. Kurul olarak bizim en büyük üzüntümüz, mahcubiyetimiz 750 bin kardeşimizden 74 bininin hacca gidecek olmasıdır. Gönül ister ki 750 bin kardeşimizi de hacca gönderelim."



Adayların konaklama için "Normal, müstakil ve otel tipi" olmak üzere 3 farklı kategoride kayıt yaptırdıklarını hatırlatan Bardakoğlu, bu yıl normal oda tipini tercih edenlerin de yemek hizmeti alacaklarını ifade etti. Bardakoğlu, "Umre ve hac artık Türkiye'de yemeklidir. Bu da Türkiye'nin kalitesini, hizmet seviyesini göstermektedir" dedi. Bardakoğlu, ayrıca odalarda kalan hacı sayısının 7'yi geçmeyeceğini vurguladı.



Hac fiyatları



Geçen yıl, gerekli olmasına rağmen hac fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadıklarını anımsatan Bardakoğlu, ancak bu yıl özellikle Mekke'de Harem civarındaki yıkımlar ve yeniden inşalar nedeniyle ev fiyatlarının arttığını söyledi. Kurul ile uzun müzakereler ve toplantılar sonrasında fiyatlara en düşük seviyede artış yaptıklarını belirten Bardakoğlu, ücretlerde normal tipte yüzde 12, müstakil tipte yüzde 9, otel tipinde ise yüzde 6 civarında artış olduğunu bildirdi.



Kesin kayıt hakkı kazananların 1 Haziran'dan itibaren kayıtlarını yaptırabileceklerini kaydeden Bardakoğlu, şehit ve gazi ailelerinden 600 kişiye kontenjan ayırdıklarını ifade etti.



Adayların yaş ortalaması 57



Hacca gideceklerin yaş ortalamasının düşmesini arzu etmelerine rağmen bu yıl hac için başvuranların yaş ortalamasının 57'ye çıktığını kaydeden Bardakoğlu, "Böyle giderse bu ortalama giderek yükselecek demektir. Çünkü 750 bin başvurudan 70-80 bin kişi götürebiliyoruz. Bu nedenle de kurul, en yaşlılardan başlamak üzere 2 bin kişiye 'yaşlılık kontenjanı' ayırma kararı aldı" diye konuştu.



Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hacıların eşyalarının taşınmasını da üstleneceklerini anlatan Bardakoğlu, hacı adaylarının kutsal topraklardan aldıkları eşyaları, maliyeti civarında bir ücretle evlerine kadar teslim edeceklerini söyledi.



Bu yıl hacıların eğitim seminerlerine de daha erken başlayacaklarını bildiren Bardakoğlu, ayrıca tüm seyahat acentalarıyla ortaklaşa kurban organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti. Bardakoğlu, böylece hacda kesilen kurbanların zayi olmasını önleyebileceklerini, kurbanların ücretlerini ise daha sonra duyurulacağını ifade etti.



Yemek hizmetinde de standartları Sağlık Bakanlığıyla belirlediklerini kaydeden Bardakoğlu, "Görevimiz, hacılarımıza hizmet etmektir. Hacıların duasını almak için bu hizmetleri yapıyoruz. Hiçbirimizin ticari bir kaygısı yoktur. Kurulumuz ticari bir kurul değildir, tamamen hacılarımızın hakkını, hukukunu en iyi şekilde sağlama gayreti içindedir. Hepimiz bunu ticari mülahazaların dışında görmekteyiz" diye konuştu.



Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Bardakoğlu, şunları kaydetti:



"Kesin kayıt hakkı kazananlar lütfen hiçbir kuruma, kuruluşa, kişiye ve şahsa ücret, ara para, komisyon ödemesin. 74 bin hacı adayımızın tamamı inşallah hacca gidecektir ve kesin kayıt hakkı çıkmayanlar da hacca gitmeyecektir. Kesin kayıt listesinde yer almayan hiçbir kimse, hiçbir kuruma, merciye, şirkete kanıp ücret ödemesin, mağdur olur. Kesin kayıt hakkı kazanan kardeşlerim de hiçbir şahsa, ister emekli din görevlisi, isterse büyük bir firmanın sahibi olsun hiçbir kimseye ücret ödemeksizin gönlü nereyi istiyorsa araştırsın, incelesin serbest bir şekilde kaydını yaptırsın. Biz Diyanet ve seyahat acentaları ayrımı da yapmaksızın kuraları çekeceğiz. Hacı adaylarımız istedikleri şekilde kayıtlarını yaptırsınlar. Hiçbir telkin altında kalmasınlar. Biz müftülüklerimizin de seyahat acentalarımızın da hacılarımıza telkinde bulunmasını doğru bulmuyoruz. Bu hür iradeyle olacak, hür seçimle olacak bir konudur. Kesin kayıt hakkı kazanan her kişi inşallah hacca gidecektir. Böyle olunca da paniklemelerine, heyecan duymalarına, herhangi bir kişi aracı kılmalarına, ek ücret ödemelerine ihtiyaç yoktur. Türkiye'de bu tür ödemeler başlayınca maalesef ki zaman zaman haccın kalitesi dolaylı olarak düşmüş oluyor."



Bardakoğlu, 2007'den 2008'den itibaren bekleyen hacı adaylarının en geç 5-6 yıl içerisinde hacca gitme imkânı bulacaklarını da dile getirdi.



Bu yıl kuraların daha farklı bir teknikle çekileceğini de belirten Bardakoğlu, kura çekimi öncesinde katsayı hesaplamasına ve kategoriye göre gruplandırma yapılacağını söyledi. Bardakoğlu, kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den sonra Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden duyurulacağını bildirdi.



Domuz gribi



Bir gazetecinin, domuz gribi dolayısıyla Mısır müftülüğünün hac ziyaretinin ertelenmesi uyarısında bulunduğunu hatırlatması ve bu konuda bir endişeleri olup olmadığı sorusuna, Bardakoğlu, "Türkiye büyük bir ülke ve bu konuda kurumları çalışan, gerekli tedbirleri alan bir ülke. Biz Sağlık Bakanlığına tabiyiz. Sağlık Bakanlığımız, dünyaya örnek bir şekilde gerek kuş gribi, gerekse domuz gribinde gerekli tedbirleri aldı, alacaktır. Sağlık Bakanlığımızın vereceği her bilgi bizim için esas olacaktır. İnşallah öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayız, kalınırsa da gereken tedbirleri alırız" yanıtını verdi.



Bardakoğlu, daha sonra hayırlı olmasını dileyerek Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyeleriyle kura çekimini başlattı.



Hacı adaylarının heyecanla izlediği kura çekiminde, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar büyük bir sevinç yaşadı.

