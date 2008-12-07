Hacı adayları Arafat'ta

Hac için dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen milyonlarca Müslüman bugün Arafat'ta. Türk hacı adayları dün gece üç bölüm halinde konaklayacakları yere ulaştı



Çadırlarda sabahlayan hacı adayları, güneşin tepe noktasında olduğu andan batana kadar ihramlı olarak burada kalacak. Arafat ve Müzdelife'de duaya duran hacı adayları, Mina'da şeytan taşladıktan sonra 'hacı' olacak.



Daha sonra güneşin batışına kadar Allah'a halini arz edecek. Vakfesini tamamlayan adaylar, Arafat ile Mina arasında bulunan Müzdelife'de vakfeye duracak. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanabilecek izdihamdan dolayı Türk hacıların Müzdelife'de sabah namazına kadar konaklamasına izin vermiyor. Bu bölgede 1 saat kadar vakfe yapacak olan Türkler, bayramın üçüncü gününe kadar devam edecek şeytan taşlama ibadeti için 70 taş toplayacak. Hacı adayları Müzdelife'den sonra Peygamberimiz (sas)'e ilk biatın gerçekleştiği, Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i kurban etmek için götürdüğü Mina bölgesine yürüyecek.



Arafat, Müzdelife ve Mina bölgeleri arasında herhangi tabii bir sınır yok. Mina'da hacı adayları ülkelerine göre kafileler halinde şeytan taşlayacak. İlk gün gerçekleştirilecek şeytan taşlama ve kurban kesiminin adından tıraş olup ihramdan çıkacak Müslümanlar artık hacı sayılacak. Daha sonra da ziyaret ve veda tavafı yapılacak.



Arafat vakfesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Suudi yetkililer, intikalleri kolaylaştırmak için çalışma yapıldığını, özellikle bağlantı noktalarındaki düzenlemelerle daha kolay bir ulaşım sağlanacağını bildirdi. Sivil Savunma yetkilileri de Arafat, Müzdelife ve Mina'ya aktarımların gelişmiş teknoloji ile donatılan merkezlerden takip edileceğini kaydetti.



