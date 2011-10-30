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Yaşam

Hacı adayı gazeteciler kutsal topraklarda MEKKE (A.A)

30 Ekim 2011 21:00

-Hacı adayı gazeteciler kutsal topraklarda MEKKE (A.A) - 30.10.2011 - Bu yılki Hac organizasyonunu izlemek için Diyanet İşleri Başkanlığının davetlisi olarak Türkiye'den 31 gazeteci kutsal topraklara geldi. Basın mensupları 2 tercüman eşliğinde İstanbul'da toplanarak  Atatürk Havalimanında ihram giydi. Çok sayıda milletten Hac yolculuğuna çıkan Müslümanlarla seyahat eden gazeteciler yaklaşık 3,5 süren yolculuk boyunca coşkuyla telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve'n-ni'mete leke ve'l mülk, la şerike lek - Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur) okudu. Ardından umre görevini icra etmek için Kabe'ye giden gazeteciler, tercüman Murat Nergis ile Mehmet Yıldırım eşliğinde tavaf ve Safa ile Merve tepeleri arasında Sa'y yaptı. Yaklaşık 5 saat süren Umre ibadetinde duygu yüklü anlar yaşandı.

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