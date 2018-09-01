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Spor

Hacettepespor - Utaş Uşakspor: 0-0

ANKARA,(DHA) STAT: Ankara OSTİM HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Yakup Bulut, Ertan Demirci   HACETTEPESPOR: Burak Çapkınoğlu (xxx), Berat Aydoğdu (xx), Arda Kızıldağ (xx), Rahmi Can Karadaş (xx), Mustafa Hüseyin Seyhan (xxx) ( Dk

01 Eylül 2018 21:29

ANKARA,(DHA)

STAT: Ankara OSTİM
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Yakup Bulut, Ertan Demirci  
HACETTEPESPOR: Burak Çapkınoğlu (xxx), Berat Aydoğdu (xx), Arda Kızıldağ (xx), Rahmi Can Karadaş (xx), Mustafa Hüseyin Seyhan (xxx) ( Dk. 63 Ahmet Mert Bayındır xx ), Abdullah Balıkçı (xxx), Mehmet Tuğrul Başkan (xxx), Enescan Özdemir (xx) (Dk. 60 Furkan Öztürk x ), Serdarcan Eralp (xx), Hüseyin Eren Bektaş (x), Ali Eren Daşdemir (xxx) (Dk. 80 Ali Eren Karadağ)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin Aydın (xxx), Ahmet Aktaş (xxx), Oğuzhan Yıldırım (xxx), Murat Gürbüzerol (xx) (Dk. 60 Muhammed Rıdvan Özdemir x ), Nurettin Çağlar (xxx), Tayfun Pektürk (xxx) (Dk. 88 Semih Beyaz x ), Ekrem Sütçü (xx), Caner Solmaz (xx), Tayfur Emre Yılmaz (xxx) (Dk. 83 Emrah Uzun x ), Nuri Melih Mursal (xx), Hikmet Balioğlu (xxx)
SARI KARTLAR: Rahmi Can Karadaş, Serdarcan Eralp (Hacettepespor), Ahmet Aktaş, Caner Solmaz (Utaş Uşakspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk hafta mücadelesinde başkent ekibi Hacettespor sahasında Utaş Uşakspor\'u konuk etti. Karşılaşma 0-0\'lık beraberlikle sona erdi. 
 

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