Hacettepe’den dünyaya beyin ameliyatı dersi

Hacettepeli cerrahlar geliştirdikleri 'kansız beyin ameliyatıyla' ilgili tedavi tekniklerini uydu aracılığıyla dünyanın dört bucağından ABD’ye giden cerrahlara öğretecek.



Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, beyin damar hastalıklarında geliştirdiği ve dünyada bir ilk olan ‘kansız beyin ameliyatı’ yöntemlerini, dünyanın dört yanından ABD'ye gelen 1000'in üzerindeki ünlü cerraha ameliyat görüntüleriyle öğretecek. Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceği belirtilen ameliyat ekibi, bundan gurur duyduklarını söyledi.



Ameliyatta sorular yanıtlanacak



Hacettepe Hastaneleri Nöroradyolojik Endovasküler Cerrahi ekibi, beyin anevrizması ve arteriyovenöz malformasyonlarının tedavisinde geliştirdikleri ileri endovasküler tedavi tekniklerini canlı operasyonla öğretecek. 13-14 Ekim tarihlerinde ABD'nin Houston kentinde Baylor Tıp Fakültesi'nde düzenlenen toplantıdaki 1000'in üzerinde uluslararası nöroendovasküler tedavi uzmanı hekim, anjiyografi odalarından yapılacak uydu bağlantılı canlı operasyon yayınıyla Hacettepe’de yapılan operasyonu izleyecek. Prof Dr. Işıl Saatçi, 2 öğretim görevlisi ve ameliyat ekibiyle 13 Ekim'de 2, 14 Ekim'de ise 3 hasta olmak üzere toplam 5 kişiyi ameliyat ederken, Prof.Dr. Saruhan Çekirge ise, Baylor Tıp Fakültesi'nde buluşan 1000'in üzerindeki meslektaşlarına geliştirilen ‘kansız beyin ameliyatını' ders olarak anlatıp soruları yanıtlayacak.



Meslektaşlarına ders veriyorlar



Prof.Dr. Saruhan Çekirge ve Prof.Dr. Işıl Saatçi'nin birlikte geliştirdikleri tedavi teknikleri ve yöntemleriyle uluslararası camiada isminden söz ettiren Hacettepe Nöroradyolojik Cerrahi ekibi, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra Japonya, Avustralya ve Çin’den gelen meslektaşlarına kendi ameliyathanesinde ders veriyor.



Harvard, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Barrows Nöroloji Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi hastaneleri gibi tıp merkezlerinden gelen uzmanların kansız ameliyat konusunda, Ankara'ya gelerek kendi ekibinden eğitim aldığını açıklayan Prof. Dr. Saruhan Çekirge, şunları söyledi:

“Dönem dönem çok acil yardım edilmesi gereken hastalarda ekibimizle beraber bu önemli tıp merkezlerine davetli olarak giderek hastaların ameliyatlarını orada yapmamız gerekiyor. Şu ana kadar ABD'de 20'nin üzerinde önemli tıp merkezinde Avrupa ülkeleri, Japonya, Çin, Avustralya, Güney Afrika gibi tüm dünya ülkelerinin tıp merkezlerinde 200'ün üzerinde hastanın cerrahisi ekibimiz tarafından yerinde yapılmıştır. Bugüne kadar 500’ün üzerinde ünlü ve alanında başarılı profesöre, cerraha kendi ameliyathanelerinde eğitim verdik. Hedefimiz, ünitemize dünyanın her yerinden sadece doktorların değil hastaların da tedavi olmak için gelmesini sağlamak. Şu ana kadar sıklıkla Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden hastalar geldi. ABD ve Avrupa’dan da gelen birkaç hasta tedavi ettik. Amacımız bunu düzenli bir hale getirmektir.”



Ekibin başında iki profesör var



Canlı yayında kansız beyin ameliyatını 2 öğretim görevlisi ve ameliyat ekibiyle birlikte gerçekleştirecek Prof.Dr. Işıl Saatçi de, Türkiye'den böyle eğitimi vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu yöntem son 10 yılda ivmelenen bir yöntem olması itibarıyla açık ameliyatlara duyulan ihtiyacı azaltan bir yöntem” dedi.



Prof.Dr. Saatçi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalı bünyesindeki Nero girişimsel Ünitesi'nde, beyin damar hastalıklarının açık ameliyat olmadan yani kafatası açılmadan kasıktan damarlar yoluyla ulaşılarak tedavisini yaptıklarını kaydederek şöyle dedi:

“Üniversitemiz bu konuda dünyada önde gelen birkaç merkezden birisidir. Buradaki tedavilerimizi 1000'e yakın meslektaşlarımıza göstererek eğitim vereceğiz. Bu hekimler dünyanın çeşitli yerlerinden buraya gelen alanlarında söz sahibi girişimsel beyin cerrahisi tekniklerini uygulayan doktorlar. Türkiye’den böyle bir eğitimi veriyor olmak gurur verici. Genellikle çoğu alanda bizler eğitim alan taraftayız. Ancak bu kez eğitim veren tarafta olmak ekibimize büyük gurur veriyor.”

