T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hacettepe Üniversitesi'nin kompozit doku nakli ruhsatı iptal edildi

Hacettepe Üniversitesi'nde, Şevket Çavdar isimli hastaya çift kol ve çift bacak nakli yapılmış ancak, Çavdar naklin ardından yaşamını yitirmişti

23 Mart 2012 15:19

T24- Hacettep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kompozit doku nakli ruhsatı iptal edildi. Hastanede Çift kol ve çift bacak nakli yapılan Şevket Çavdar isimli hasta ameliyatın ardından hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu'nın bugün Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde toplandığı belirtildi.


Açıklamaya göre, toplantının gündemini, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nde yapılan yüz nakli, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nde yapılan ekstremite nakilleri ve yüz nakliyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nde yapılan ekstremite nakilleri ve yüz naklinin nakil endikasyonları yönünden değerlendirilmesi oluşturdu.


Değerlendirmelerin ardından oybirliğiyle karara bağlanan unsurlar şöyle sıralandı:
 

-Gazi Üniversitesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nce yapılan yüz nakli değerlendirildi ve uygun bulundu.
 

-Akdeniz Üniversitesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nce yapılan yüz nakli değerlendirildi ve uygun bulundu.
 

-Akdeniz Üniversitesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nce yapılan ekstremite nakli değerlendirildi. Üst ekstremitenin endikasyon dahilinde yapıldığı ve uygun olduğu ancak alt ekstremitenin endikasyon listesinde belirtilen kriterlere uymadığı tespit edildi ve mevzuata uygunluğunun daha dikkatli değerlendirilmesi konusunda ilgili üniversite uyarılarak, bilgilendirildi.
 

-Hacettepe Üniversitesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nce yapılan yüz nakliyle ekstremite nakli değerlendirildi ve yüz naklinin endikasyona uygun olmadığı, ekstremite naklinin ise endikasyon dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği'nin 18. Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca, mevzuat gereğinin yerine getirilmediği anlaşıldığından Kompozit Doku Nakli Merkezi Ruhsatının iptal edilmesine karar verildi.

 

Hacettepe Üniversitesi'nde, Şevket Çavdar isimli hastaya çift kol ve çift bacak nakli yapılmış ancak, Çavdar naklin ardından yaşamını yitirmişti. Bu olayın ardından Sağlık Bakanlığı'nın bir başka hasta için sadece "çift kol" nakline onay verdiği ortaya çıkmıştı.

 

ETİKETLER

Doku nakliHacettep

İlgili Haberler

Hacettepe, 'nakil yarışı'nı kazanabilmek için sahte rapor mu düzenledi?

Sağlık Bakanlığı, Hacettepe'ye bacaktan sonra yüz nakli için de soruşturma açtı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24