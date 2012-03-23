Hacettepe Üniversitesi'nin kompozit doku nakli ruhsatı iptal edildi

T24- Hacettep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kompozit doku nakli ruhsatı iptal edildi. Hastanede Çift kol ve çift bacak nakli yapılan Şevket Çavdar isimli hasta ameliyatın ardından hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu'nın bugün Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde toplandığı belirtildi.



Açıklamaya göre, toplantının gündemini, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nde yapılan yüz nakli, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nde yapılan ekstremite nakilleri ve yüz nakliyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nde yapılan ekstremite nakilleri ve yüz naklinin nakil endikasyonları yönünden değerlendirilmesi oluşturdu.



Değerlendirmelerin ardından oybirliğiyle karara bağlanan unsurlar şöyle sıralandı:



-Gazi Üniversitesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nce yapılan yüz nakli değerlendirildi ve uygun bulundu.



-Akdeniz Üniversitesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nce yapılan yüz nakli değerlendirildi ve uygun bulundu.



-Akdeniz Üniversitesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nce yapılan ekstremite nakli değerlendirildi. Üst ekstremitenin endikasyon dahilinde yapıldığı ve uygun olduğu ancak alt ekstremitenin endikasyon listesinde belirtilen kriterlere uymadığı tespit edildi ve mevzuata uygunluğunun daha dikkatli değerlendirilmesi konusunda ilgili üniversite uyarılarak, bilgilendirildi.



-Hacettepe Üniversitesi Kompozit Doku Nakli Merkezi'nce yapılan yüz nakliyle ekstremite nakli değerlendirildi ve yüz naklinin endikasyona uygun olmadığı, ekstremite naklinin ise endikasyon dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği'nin 18. Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca, mevzuat gereğinin yerine getirilmediği anlaşıldığından Kompozit Doku Nakli Merkezi Ruhsatının iptal edilmesine karar verildi.

Hacettepe Üniversitesi'nde, Şevket Çavdar isimli hastaya çift kol ve çift bacak nakli yapılmış ancak, Çavdar naklin ardından yaşamını yitirmişti. Bu olayın ardından Sağlık Bakanlığı'nın bir başka hasta için sadece "çift kol" nakline onay verdiği ortaya çıkmıştı.