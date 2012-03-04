Hacettepe, 'nakil yarışı'nı kazanabilmek için sahte rapor mu düzenledi?

T24 - Hacettepe Üniversitesi'nin, Türkiye'nin ikinci yüz nakli yarışını kazanabilmek amacıyla gerçek dışı beyanla rapor düzenlediği iddia edildi. Sağlık Bakanlığı, Hacettepe'ye bacaktan sonra yüz nakli için de soruşturma açtı.



Hacettepe'de çift kol ve çift bacak takılan hastanın ölümü sonrası yüz naklinde de skandal. Yüz nakli yapılan Cengiz Gül'ün nakil şartlarının Sağlık Bakanlığı'na yanlış bildirildiği ortaya çıktı

Hacettepe Üniversitesi'nin 10 kişilik Bilim Konseyi'nin altına imza atarak bekleme listesine aldığı ve Sağlık Bakanlığı'na sunduğu rapor ile operasyon yapılan Cengiz Gül'ün nakil için sağlık gerekçelerinin aynı olmadığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin özel haberine göre, Hacettepe Üniversitesi'nin yüz nakli için Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği listede yer alan Cengiz Gül'ün, göz, burun ve ağız bölgesinde deformasyon olduğu ve nakille fonksiyonel kazanımın amaçlanacağı bildirildi. Bu nedenle bakanlık Cengiz Gül'e nakil yapılmasına izin verdi ancak gerçek ameliyattan sonra ortaya çıktı. Cengiz Gül'ün, burun, göz ve ağız bölgesinde fonksiyonel kazanım ya da deformasyon olmadığı belirlendi.

Bakanlığın yayınladığı Kompozit Doku Nakli Endikasyon listesinde, yüz nakli için ancak hastanın göz, burun ve ağzında en az birinde fonksiyonel bir kazanımın amaçlanması şart olarak gösteriliyor. Operasyon gerçekleşirken medyaya Cengiz Gül'ün fotoğrafları yansıyınca, nakil ameliyatının gerekli olup olmadığı tartışmaları başladı.



'Ben o hastaya nakil yapmazdım'



Nitekim Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Ömer Özkan "Ben o hastaya nakil yapmazdım. Devletin imkanlarını boşa harcanmış" diyerek, yüz naklini eleştirmişti. Operasyon sonrası medyadaki bilgiler ve Doç. Dr. Serdar Nasır'ın basın toplantısındaki açıklamalarından hastanın göz, burun ve ağız bölgesine herhangi bir düzeltme yapılmadığı da ortaya çıktı.