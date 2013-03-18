Hacettepe Üniversitesi'nde gerginlik

Hacettepe Üniversitesi'ndeki Üniversitelerarası Kurul toplantısı öncesinde basın açıklaması yapmak isteyen yaklaşık 10 öğrenci çevik kuvvet arasında kaldı.

Hacettepe Üniversitesi’nde açıklama yapmak isteyen yaklaşık 10 öğrenciye onlarca çevik kuvvet müdahale etti. Öğrenciler yaka paça gözaltına alındı.

Üniversitelerarası Kurul toplantısı için rektörler, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde biraraya geldi. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın da gelmesi beklenen toplantı öncesinde Genç-Der üyesi bir grup öğrenci açıklama yapmak istedi. Önce üniversite güvenliği ve sivil polisler tarafından engellenen öğrenciler açıklama yapmakta ısrar edince okula çevik kuvvet girdi. Çevik kuvvetin sert müdahalesiyle öğrenciler yaka paça gözaltına alındı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nin de bulunduğu kampüs içinde öğrencilerin dövülerek gözaltına alınmasına çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde üniversitede yapılacak rektörler toplantısı öncesi toplantının gerçekleşeceği salonun önünde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Kampüs girişinde çevik kuvvet ekipleri hazırda bekletilirken sivil polisler de kampüs içinde hazır bulundu. Toplantıdan hemen önce 10 kişilik bir öğrenci grubu, "kendi üniversiteleri hakkında öğrencilerin olmadığı bir toplantıda karar alınmasını ve toplantıya öğrencilerin girişlerinin engellenmesini" protesto etmek için toplandı. Toplantının yapıldığı salona girmek isteyen öğreciler önce özel güvenlik ve sivil polisler tarafından tartaklandı. Bunun üzerine öğrenciler “YÖK’ü kapatacağız” sloganları atarak açıklama yapmak istedi. Öğrenciler adına bir kişi, “Üniversitelerde bilimin önünde engel olan YÖK’ü protesto etmek için burdayız. YÖK Başkanı Çetinsaya kendisinin çok demokratik olduğunu ve öğrencilerle her fırsatta görüşmeye çalıştığını söylüyor ama bizi burada polis karşılıyor. Bizsiz üniversiteler hakkında karar alınamayacağını söylüyoruz” dedi. Bu sırada öğrencilerin bulunduğu yere çevik kuvvet çağırıldı. Öğrencilerin açıklaması henüz devam ederken çevik kuvvet sert bir şekilde müdahale etti. Slogan atarak açıklamalarına devam etmeye çalışan öğrenciler yaka paça gözaltına alınarak otobüslere bindirildi. Genç-Der gözaltına alınanların sayısını 14 olarak açıkladı.