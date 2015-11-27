Hacettepe Tıp hocasından "Doçentlik sınavlarında rüşveti yasaklayın" mektubu!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Metabolizma ve Beslenme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ayşegül Tokatlı, "üniversitelerin doçentlik sınavında adayların, catering şirketleri ile anlaşarak sınav esnasında jüri üyelerine ikramlarda bulunduğunu, sınav sonrasında jüri üyelerini lüks restoranlarda ağırladığına" dikkat çekerek, bu durumu "rüşvet" olarak niteledi. Prof. Tokatlı, Üniversitelerarası Kurul'a yazdığı açık mektupta, doçent adaylarının jüri üyelerine rüşvet niteliğindeki ikramlarının yasaklanmasının şart olduğunu vurguladı.

Prof. Ayşegül Tokatlı'nın Cumhuriyet gazetesinin Bilim -Teknik dergisinde “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na açık mektup” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Sayın başkan, şu günlerde her bilim alanında doçentlik sözlü sınavları yapılmakta. Sınavlarla ilgili bazı konulara dikkatinizi çekmek istiyorum.

Başkanlığınıza gönderdiğim yazıda da belirttiğim gibi aynı ana bilim dalında, aynı gün ve aynı saatte birden fazla sınava ev sahipliği yapmak zorunda kalması bazı sorunlar yaratmaktadır. Doçentlik sözlü sınavı en önemli akademik sınavıdır. Ve bu sınavın vakarı vardır. Sınav mekanını, sınavın ağırlığına uygun olması gerekir. Bu mekanın adayların beklediği bir alanı olmalıdır, sınav süresince sessiz kalması sağlanabilmelidir. Hele bu mekanlar tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri gibi hasta hizmetine verildiği mekanlar ise bu vasıfta sınav mekanı bulmak zordur, en donanımlı üniversitelerde bile bir ana bilim dalında bu sınava uygun bir mekan vardır. Sınavda ev sahipliğini üniversitenin, fakültenin yaptığı söylenebilir. Ancak vereceğim örnek sanırım söylenmek isteneni daha net ortaya koyacaktır.

19 Ekim 2015 günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi aynı gün ve aynı saatte 21 sınava ev sahipliği yapmıştır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında aynı saatte 4 sınav gerçekleştirilmiştir. Üniversitenin tüm fakülteleriyle o gün aynı saatte kaç sınava ev sahipliği yaptığı ise sizin kayıtlarınızda vardır. Doçentlik sınavlarının kurumları zorlayacak şekilde aynı kurumda, aynı saatte yapılması neden gerekmektedir? Bunun bir açıklaması varsa öğrenmek isteriz. Yok eğer planlama hatası ise tekrar etmemesi en büyük dileğimizdir.

Konu ile ilgili bir diğer sorun, yedik jüri üyelerinin değil sınavın yapıldığı kurum, sınavın yapıldığı ilden bile olmamalıdır. Örneğin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında aynı gün ve aynı saatte gerçekleşen dört sınavda yedek jüri üyeleri Diyarbakır, Denizli, Samsun, Adana, Malatya, Gaziantep illerindendi. Eğer asıl jüri üyesinin sınavdan çekilmesi sınav tarihinden önce ise yedek jüri üyesinin sınavda bulunması sağlanmakta, ancak eğer son anda gerçekleşen bir mazereti varsa bu durumda jürinin kurulması mümkün olamayacaktır. Geçmiş yıllarda sınavın yapıldığı ilden asıl jüri üyesi yokken bile, yedek jüri üyesinin mutlaka sınavın yapıldığı ilden olması kuralı varken bu kural niye değiştirildi, bilmek isteriz. Yok, eğer bu bir planlama hatası ise bu konuya dikkat edilmesini isteriz.

Diğer bir konu sınava girecek adayların ikramları. Geçmişte bu konu ile ilgili ÜAK Başkanlığı’na yazdığım yazı arşivinizde bulunmaktadır. Ev sahibi durumunda olan jüri üyesi ve adayları eğer gerekiyorsa ağırlar. Adayların jüriye ikramı rüşvetidir.

Geçen zaman içinde ikram asla kabul edilemez boyuta erişmiştir. Ev sahibi durumda olan bölümün "catering" firması ile anlaşıp, sonunda ücreti adayların ödemesini istemesinden tutun, adayın anlaştığı “catering" firmasının beyaz eldivenli garsonlarının sınav esnasında hizmet etmesine varan, katlarda ziyafet sofraları gibi sofraların kurulmasında, yiyecek kokuları içinde sınav yapılmasına, sınav sonrası jüri üyelerinin lüks restoranlarda ağırlanmasına ulaşan durum, ÜAK 'un bu konuda önlem almasını gerektirmektedir. Geçmişte adayların jüri üyelerini hediyeler ile ziyaret etmeleri sonucunda ÜAK adayların sınav öncesinde jüri üyeleri ile görüşmesini yasakladığı gibi bu konuda da yasaklama getirmesi şart olmuştur. Durum kamuoyu önünde saygı ile bilgilerinize sunulmaktadır