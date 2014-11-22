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Hacettepe Rektörü'nden askerlik önerisi: Öğrenciyken gidilsin

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Murat Tuncer, Milli Savunma Bakanı'na askerlik önerisini sundu

22 Kasım 2014 10:12

Bedelli askerliğin tartışıldığı bugünlerde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer’den sürpriz bir öneri geldi. Tuncer, öğrencilerin üniversitedeyken askerlik yapabilmesini öngören projeyi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a anlattı.

Yılmaz’ın öneriye olumlu yaklaşıp “tartışılabilir” bulmasının ardından Tuncer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’den randevu istedi. Deniz Gürel’in Hürriyet’teki haberine göre, Tuncer’in öğrencilerin üniversitede okurken askerlik görevini yapabilmelerini sağlayacak projesinin ayrıntıları şöyle:

 

3 yaz, 2’şer ay

 

Projenin amacı üniversitelerdeki erkek öğrencilerin askerliklerini, öğrenimleri sırasında yapmalarına fırsat vererek mezuniyetten sonra iş hayatına atılmaları. Askerlik eğitimi, esas olarak yaz dönemlerinde ve 2’şer aylık sürelerle yapılacak. Askerlik süresi 6 ay (3 yaz) olarak planlanıyor.

 

Askerlikten kaçmak için uzun süreli öğrenci oluyorlar

 

Yükseköğretime her yıl 350 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Tuncer şunları söyledi: “Yarısının erkek olduğunu düşünürsek yılda yaklaşık 175 bin erkek öğrenci üniversiteye giriyor. Bir kısmı askerliği ertelemek için öğrenciliği meslek haline getirmiş. Bu modelle öğrenciler üniversiteyi erken bitirmek için motive olacak. ”

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