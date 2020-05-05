Hacettepe Rektörü'nün gözünden Covid-19; sonucu 4 faktör belirledi ve 2 önemli kazanım elde edildi

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecini yorumladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Özen, Türkiye’de bugün itibarıyla “Başarılı bir şekilde kontrol edildiğini” ve bunda “Birden fazla faktörün rol oynadığını” dile getirdi.

Özen etkili olan 4 faktörü şöyle sıraladı:

1- Virüsün geç girişi hazırlık imkânı yarattı.

2- Bilim Kurulu faktörü

3- Sağlık personelinin adanmışlığı

4- Tıp fakültelerinin düzeyi

Hacettepe Rektörü, ardından salgının iki önemli kazanımı şu sözlerle ifade etti:

1. Yeni dönemde multidisipliner yaklaşım şart: Salgından çıkartılması gereken bir sonuç bilimde çoklu disiplin yaklaşımına duyulan ihtiyacın anlaşılması. “Bu pandemi bize tek disiplinle olayın tüm boyutlarına çözüm bulunamayabileceğini göstermiştir” diyen Prof. Özen ekliyor: “Pandemi sadece ‘sağlık’ sorunu değildir. Sağlık bilimlerinden olan bilim insanlarının yanı sıra istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, mühendislik, etik ve daha birçok alandan bilim insanlarının bütüncül çözümüne gereksinim olduğu ve 21. yüzyılın anahtar sözcüğü olan ‘mültidisipliner’ yaklaşımın bu olayda da gerekli olduğu ortaya çıktı.”

2. Yeni dünya düzeninde önce bilim: “Sonuç olarak” salgından çıkartılacak ana dersi de şöyle anlatıyor Prof. Özen: “Bu pandemi bize üstünde yaşadığımız dünyada ülkelerin sınırlarının bu anlamda ne kadar geçirgen olduğunu, insanlık için gereken çözümlerin tek bir ülke tarafından değil ortaklaşa yapılması gerektiğini ve son olarak tüm bunların ülkemizde son yıllarda gerektiği kadar vurgulanmayan ‘bilim’ sözcüğünün yol göstericiliği ile gerçekleşebileceğini gösterdi. Umuyorum ki pandemi sonrası kurulacak yeni dünya düzeni insani değerler üzerinden,eşitlikçi olarak ve bu süreçte yukarıda belirttiğim değerler konusunda sınavı başarı ile vermiş ülkelerin ve bilimin ağırlığının arttığı yöndegerçekleşecektir.”

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