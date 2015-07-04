Hacettepe Koyu da imara açılıyor!

İzmir Çeşme’de uzun zamandan beri Aya Yorgi Koyu’nun imara açılacağı söylentisi vardı. Çeşme’nin en güzel koylarından biri olan ve çok sayıda işletmecinin beach club işlettiği Aya Yorgi Koyu’nun imara açılacağı iddialarına karşın imza kampanyası da başlatıldı. Binlerce imza bu koy için toplanırken, aslında Aya Yorgi’nin değil hemen yanındaki Hacettepe Koyu'nun imara açılacağı ortaya çıktı.

En bakir koy

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre, taşlık mevkii olarak bilinen, teknecilerin konakladığı bu bakir koyda da rant kapısı aralandı. Çeşme Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre imara açılan koy Aya Yorgi Koyu’nun hemen yanındaki Hacettepe Koyu. Bu koy da Çeşme’nin en bakir koylarından biri. Maliye Bakanlığı’na ait olan Taşlık Mevkii’ndeki Hacettepe Koyu’nun satışı kararından sonra Özelleştirme İdaresi tarafından yeniden planlama yapıldı. Bu yeni planlamayla Hacettepe Koyu da yapılaşmaya açılıyor.

İtiraz edecek

7900 metrekarelik 3. Derecede SİT Alanı olan Hacettepe Koyu’nun ‘tercihli turizm ve konut yerleşim alanı’na dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Bu değişiklikle koyun değeri artırıldı.

Çeşme Belediyesi’nin itirazlarına rağmen bu değişikliğin gerçekleştirildiği, Belediye’nin de karara itiraz ederek yargıya başvurmasının da beklendiği söyleniyor.