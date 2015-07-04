T24 LogoT24 Logo
Çevre

Hacettepe Koyu da imara açılıyor!

Özelleşme İdaresi tarafından yapılan yeni planlamayla Hacettepe Koyu da ranta açılıyor

04 Temmuz 2015 11:48

İzmir Çeşme’de uzun zamandan beri Aya Yorgi Koyu’nun imara açılacağı söylentisi vardı. Çeşme’nin en güzel koylarından biri olan ve çok sayıda işletmecinin beach club işlettiği Aya Yorgi Koyu’nun imara açılacağı iddialarına karşın imza kampanyası da başlatıldı. Binlerce imza bu koy için toplanırken, aslında Aya Yorgi’nin değil hemen yanındaki Hacettepe Koyu'nun imara açılacağı ortaya çıktı.

 

En bakir koy

 

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre, taşlık mevkii olarak bilinen, teknecilerin konakladığı bu bakir koyda da rant kapısı aralandı. Çeşme Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre imara açılan koy Aya Yorgi Koyu’nun hemen yanındaki Hacettepe Koyu. Bu koy da Çeşme’nin en bakir koylarından biri. Maliye Bakanlığı’na ait olan Taşlık Mevkii’ndeki Hacettepe Koyu’nun satışı kararından sonra Özelleştirme İdaresi tarafından yeniden planlama yapıldı. Bu yeni planlamayla Hacettepe Koyu da yapılaşmaya açılıyor.

 

İtiraz edecek

 

7900 metrekarelik 3. Derecede SİT Alanı olan Hacettepe Koyu’nun ‘tercihli turizm ve konut yerleşim alanı’na dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Bu değişiklikle koyun değeri artırıldı.

Çeşme Belediyesi’nin itirazlarına rağmen bu değişikliğin gerçekleştirildiği, Belediye’nin de karara itiraz ederek yargıya başvurmasının da beklendiği söyleniyor.

 

ETİKETLER

hacettepe koyuimaryeni planlamarantyapıçeşmeaya yorgi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24