Hacettepe’den Koranavirüs kararları: Acil olmayan hasta alınmayacak, ameliyatlar sınırlandırılacak, yatan hastalar en kısa sürede taburcu edilecek

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin en köklü sağlık kurumlarından Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde, Koronavirüs salgınına karşı bir dizi kısıtlayıcı önlem alındı. Salgın vakalarına müdahale imkânlarını artırmak amacıyla alınan önlemler kapsamında “polikliniklere acil olmayan hastaların kabul edilmemesi, acil olmayan ameliyatların sınırlandırılması, fizik tedavi ve ağız/diş sağlığı için hasta kabulünün durdurulması, servislerde yatan hastaların mümkün olan en kısa sürede taburcu edilmesi” kararlaştırıldı.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen tarafından personel ile paylaşılan karar metni şöyle:

“Değerli Hacettepeliler,

16 Mart 2020 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü başkanlığında toplanan genişletilmiş Hastaneler Yönetim Kurulu, üniversite üst yönetimi ve T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulu’nda yer alan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine 16 Mart 2020 tarihi itibariyle kapatma kararı doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinin 16 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verilmiştir.

2. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan kapalı spor salonları ve yüzme havuzları kullanıma kapatılmıştır.

3. Öğretim üyesi, personel ve öğrenci yemekhanelerinde kişiler arası temas mesafesini arttırmak amacı ile masa ve sandalye sayıları azaltılarak, yemek servisi 12.00-13.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında iki grup olarak yapılacaktır.

4. Yurtdışından dönen personelimizin 14 gün evde tecrit altında kalmasının birim amirlerince hassasiyetle takip edilerek uygulamanın sürdürülmesine karar verilmiştir.

5. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi söz konusu hastalığın en sık görülen bulgularını taşıyan personelimizin, hem kendisini hem de çalışma arkadaşlarını korumak amacıyla sağlık kontrolünden geçtikten sonra iyileşene dek iş yerine gelmemesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

6. Pandeminin ileri evrelerinde sağlık hizmetinin aksamaması amacıyla, Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde;

1) Polikliniklerde acil hastalar dışında hasta kabul edilmemesi,

2) Serviste yatan hastaların mümkün olduğunca en erken zamanda taburcu edilmesi,

3) Acil ameliyatların dışında ameliyatların sınırlandırılması,

4) Böylece boş yatak sayısı arttırılarak, olası servis birleştirmeleri ile kazanılan insan kaynağı ve fiziki mekanların Covid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi planlamalarının zaman geçirilmeden yapılması kararlaştırılmıştır.

7. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde uygulamaya geçirilen hasta ziyaretçi yasağının sürdürülmesine karar verilmiştir.

8. Hastanelerimizde ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır.

9. Diş Hekimliği Fakültesi’nde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.

10. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitelerinde hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.

11. Bu tür salgınlarla mücadelede en önemli öge olan sağlık çalışanlarının (öğretim üyesi, uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyenleri, tıbbi sekreter, hasta bakıcı, hizmetli vb.) kişisel korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeleri, eğitimleri ve denetimlerinin, bugüne kadar olduğu gibi, titizlikle sürdürülmesine karar verilmiştir.”