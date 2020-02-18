Hacettepe'de 665 bin liralık yazılım çöktü, öğrenciler ders seçimi yapamadı

Hacettepe Üniversitesi'nde 665 bin TL ödenerek alınan yeni yazılımın çökmesi nedeniyle binlerce öğrenci bahar dönemi ders kaydını yapamadığı için mağdur oldu. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen ise, yaşanan sıkıntıya ilişkin açıklama yaparken, "Öğrencilerimden özür diliyorum" dedi.

Evrensel'den Meri Kelleci ve Ezgi Kaya'nın haberine göre, ders seçimi döneminde öğrencilerin yeni yazılımın çökmesi nedeniyle saatlerce sisteme giriş yapamaması, giriş yapabilenlerin ders kodlarının yanlışlığı sebebiyle doğru dersi alamaması, zorunlu ve kotasız olması gereken derslerde boş olduğu halde kota dolu uyarısı ile karşılaşması gibi problemler ortaya çıktı.

Öğrenciler, tepkilerini sosyal medyada #hacettepe etiketi ile yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü öğrencisi Eda Demirci, bu sıkıntının daha önce de var olduğunu ancak yeni yazılımın eskisinden daha kötü olduğunu, yeni alınan yazılım hakkında kimsenin bilgilendirilmediğinin de sorunu büyüttüğünü belirterek "Yeni sisteme geçildi fakat kimseye bilgi verilmemiş gibi öğrenci işlerine ne yapacağımızı sorduğumuzda 'Biz de siteye giremiyoruz' gibi cevaplar aldık. Bu durumun öğrenci odaklı olması gerekirken öğrenci fazlasıyla mağdur edildi" dedi.

Aynı sınıftan Ercan Ruzikar adlı öğrenci de yeni sistemle birlikte 'bütün öğrencilerle adeta dalga geçildiğini' söyledi. 'Hiçbir öğrencinin ders kayıtlarını yapamadığını, ayrıca son sınıfta olan öğrencilerin bu sıkıntılardan dolayı mezun olamama tedirginliği yaşadığını' belirten Ruzikar, "Önceden de SEC kodlu bölüm dışı seçmeli ders almak zorken şimdi herkes aynı gün ders seçimini yapacağı için daha da zorlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Aile ve Tüketici Bilimleri 3. sınıf öğrencisi Fatih ise, "Ben harcanan 665 bin TL'nin çalındığını düşünüyorum. Yani bu sisteme 5 kuruş para harcanmamış gerçekten, biz diğer sistemde de bunları görüyoruz" dedi.

Rektör: Öğrencilerimden özür diliyorum

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"HÜ ilk kez bu dönem tüm öğrencilerin kayıt işlemlerini otomasyon sistemi ile gerçekleştiriyoruz. Teknik problemler nedeniyle yaşanan sorunların önemli bir kısmı ÖİDB çalışanlarının olağanüstü çabalarıyla çözüldü. Öğleden sonra daha rahatlayacak öğrencilerimden özür diliyorum."

Hacettepe Üniversitesi'nin 2019'un mart ayında üniversite öğrenci işleri otomasyonu için açtığı ihaleye katılan tek firma olan Proliz Yazılım, 665 bin liralık teklifle ihaleyi almıştı. Yaklaşık 798 bin 750 lira maliyet çıkarılan otomasyonla ilgili mayıs ayında sözleşme imzalanmıştı.