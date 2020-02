Hacet Dede Türbesi'nde Hıdırellez dilekleri

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da her yıl olduğu gibi vatandaşlar Hıdırellez Günü Spil Dağı\'nın eteklerindeki Hacet Dede Türbesi\'ne akın ederek, çeşitli dileklerde bulundu. Bazı kişiler ev, iş, otomobil diledi, anneler ise çocukları için iyi bir eş diledi.

Manisa\'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez Günü, Spil Dağı\'nın eteklerindeki Hacet Dede Türbesi ziyaretçi akınına uğradı. Saruhan Bey zamanında yaşamış bir evliya olarak kabul edilen ve türbesinin Spil Dağı\'nın eteklerinde olduğu iddia edilen Hacet Dede Türbesi\'ni Hıdırellez Günü yüzlerce kişi ziyaret etti. Havanın sıcak ve hafif yağışlı olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar yürüyerek Hacet Dede Türbesi\'nin bulunduğu bölgeye çıktı, dileklerde bulundu. Kadınlar, dileklerinin gerçekleşmesi için büyük bir sabırla sur duvarlarına taş yapıştırmaya çalıştı. Taşın yapışması ve düşmemesi halinde dileğin gerçekleştiğine inanan kadınlar, bir yandan isteklerini kağıtlara çizerek duvar aralarındaki boşluklara yerleştirirken bir yandan da zeytin ağacına bez bağladılar. Kimileri ev, iş, araba dilerken özellikle anneler oğulları için gelin, kızları için ise damat dileğinde bulundu. Kimileri ise boşanma dileklerini ağaca astı. Dilek dileyen vatandaşların birçoğu ise daha sonra Hacet Dede Türbesi\'nin çevresindeki yeşillik alanda piknik yaparak güzel havanın keyfini çıkardı. Kadınlar başlarına bitkilerden taç yaparken bir yıl boyunca başlarının ağrımayacağına, bazıları da bileklerine bilezik yaparak kısa sürede bileklerinin altın bilezikle dolacağına inandıklarını söyledi.

DİLEKLERİ HEP KABUL OLMUŞ

Hacet Dede Türbesi\'ne dilek dilemek için giden birçok vatandaş, geçen yıllarda kağıda yazarak veya sura taş yapıştırarak diledikleri dileklerin kabul olduğunu ileri sürdü. Gelin dileğinde bulunduğunu ifade eden Süreyya Çetin (62), \"Geçen sene kızımla birlikte gelmiştik. Ev dileğinde bulunmuştuk. Çok şükür dileğimiz gerçekleşti. İnanıyorum. Bu sene de gelin diledim\" dedi. Esma Kırtok (35) ise çocukluğundan beri Hacet Dede\'ye dilek dilemeye geldiğini ve her dileğinin kabul olduğunu belirterek, \"Çocuklarım için güzel şeyler diledim. Oğlum liseye gidiyor. Ben de hayallerini kağıda yazarak dilekte bulundum. Çocukluğumdan beri Hacet Dede\'ye geliyorum. Eşim de dilek dilemek için geliyor. Bu zamana kadar dileğimin kabul olmadığı olmadı. Hepsi kabul oldu. Manisa\'nın kültüründe böyle bir şey varmış\" diye konuştu. Mükerrem Yavaş (54) ise Hacet Dede\'den hacca gitmeyi dilediğini ifade ederek, \"Bu zamana kadar yaptığım dilekler kabul oldu\" dedi.



