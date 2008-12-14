Hacdan dönen babaya acı haber

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şehit olan polis memuru İbrahim Darıcı'nın hacdan dönen babasına, acı haberi imam arkadaşı yolda verdi.



Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Beldesi'nde, Amanos Dağları'nda yuvalanan teröristlerin, 27 Kasım'da düzenlediği saldırıda şehit olan 2 polis memurundan 37 yaşındaki İbrahim Darıcı'nın, olay tarihinde Suudi Arabistan'da oldukları için çocuklarının şehit olduğundan haberdar edilmeyen anne ve babası, hac dönüşü acı haberle yıkıldı. Evlerinin bulunduğu sokağın Türk bayraklarıyla donatıldığını görüp, bunun kendilerini karşılama için yapıldığını sanan Darıcı çifti, gerçeği öğrenince güçlükle ayakta durdu. Çift, sabahın ilk ışıklarıyla soluğu oğullarının mezarında aldı.



27 Kasım'da meslektaşı 38 yaşındaki Halil Aksak ile birlikte şehit olan İbrahim Darıcı'nın hac vazifelerini yerine getiren 67 yaşındaki babası Mustafa ve 60 yaşındaki annesi Hatice Darıcı, gece saat 00.30'da uçakla Gaziantep'e geldi. 7 çocuklarından biri olan İbrahim'in şehit edildiğinden haberleri olmayan Mustafa ve Hatice Darıcı çifti, aralarında Gaziantep'in Araban İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun da bulunduğu kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Darıcı çifti, hac dönüşü olduğu için kalabalık karşılamadan şüphelenmeyip, yakınlarıyla kucaklaştı, ardından Araban'daki evlerine doğru yola çıktı.



Yaklaşık 50 aracın yer aldığı, ambulans ve sağlık ekibinin de bulunduğu konvoyla 2 saat uzaklıktaki Araban'a ulaşan Darıcı çifti, evlerinin bulunduğu sokağın Türk bayraklarıyla donatıldığını görünce, komşularının da geleceklerini duyup, karşılamak amacıyla bayraklar astığını sandı. Tekbirlerle karşılanan şehit ana ve babası, oğullarının şehit olduğu haberini, yine Türk Bayrağı asılı evlerine ulaştığında öğrendi. Kendilerini karşılayan çocuklarının gözyaşı dökmesi, gelinleri ile torunlarını görmelerine karşılık, polis oğullarını karşılarında bulamayan hacı çift, şehit haberiyle yıkıldı.



Fenalaşan ve yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan anne Hatice Darıcı'ya ambulansta müdahale edildi. Sakinleştirilen ve sabaha kadar uyutulan anne Darıcı, "Beni şehidimin mezarına götürün" diye ısrar edince, günün ilk ışıklarıyla birlikte, bir polis ekibi ve ambulans eşliğinde mezarlığa götürüldü. Anne Darıcı, oğlunun mezarına kapanıp, Kürtçe ağıtlar yaktı. Mezar ziyaretine şehit polis İbrahim Darıcı'nın eşi 28 yaşındaki Zeynep, çocukları 6 yaşındaki Gamze, 4 yaşındaki Gözde ve 2 yaşındaki Mehmet Talha da katıldı. Bir süre mezarlıkta ağlayan şehit yakınları daha sonra evlerine götürüldü.



Eşine göre daha metanetli olduğu gözlenen briket imalathanesi sahibi baba Mustafa Darıcı ise, hac süresince televizyon izleyemedikleri için oğullarının şehit olduğunu öğrenemediklerini belirterek, "Hac görevimiz bittikten sonra kafile görevlileri oğlumuzun çatışmada yaralandığını, bu nedenle bizi normal zamanımızdan bir kaç gün önce göndereceklerini söyledi. Onlara oğlumun şehit olup olmadığını sordum. 'Yok' dediler. Ama şehit olduğunu hissettim. Bu kez eşim niye erken gittiğimizi sordu. Ona, fıtık ameliyatımı bir an önce yaptırmam gerektiği için erken gideceğimizi söyledim. Havaalanında kalabalığı görünce durumu anladım" dedi.

