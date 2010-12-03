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Yaşam

Hac’da domuz gribi olan Konyalı öldü

Hac ibadeti sırasında Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak ambulans uçakla Konya'ya getirilen iki Türk hacıdan 1’i yaşamını yitirdi.

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Hac ibadeti sırasında Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak ambulans uçakla Konya'ya getirilen iki Türk hacıdan 1’i yaşamını yitirdi.

Mekke'de rahatsızlanarak tedavi altına alınan 80 yaşındaki Mehmet Yurdakul Konya'da tedavi gördüğü Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aynı ambulansla Mekke'den Konya'ya getirilen İsmail Kondu'nun (65) ise Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yurdakul ile Kondu, 1 Aralık Çarşamba günü Suudi Arabistan'a gönderilen ambulans uçakla Konya'ya getirilmişti.

Hastaların, domuz gribi şüphesiyle tedaviye alındıkları bildirilmişti.

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