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Yaşam

Hac'da 20 Türk öldü

30 Kasım 2009 18:32

Suudi Arabistan'a hac farizasını yerine getirmek için gelen 20 Türk hacı adayının vefat ettiği bildirildi.

Çoğunluğu kalp krizinden hayatını kaybeden hacı adaylarının isimleri ve memleketleri şöyle:
“Halil Özgüler (Saimbeyli), Şaban Hanedar (Taşova), Güllü Tacar (Yeşiller), Mustafa Kardaş (Erciş), Mahmut Yaş (Yenişehir), Hanife Yaşar (Afyonkarahisar), Gülser Acar (Karamusul), Mehmet Hanifi Deveci (Gaziantep), Ali Bayrak (Karasınır), Mustafa Aksaç (Çavuşlu), Ayşe Güler (Sorgun), Ali Özkurt (Pazar), Mahmut Özkan (Davutlar), Elbeyi Halit Yazıcı (Yusufeli), İsmail Hazır (Elazığ), Mehmet Aksöz (Yaslıca), Osman Arslan (Çankırı), Ahmet Pelüt (Gürün), Münire Karateke (Adana), Niyazi Akgün (Kırcaali).

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