Hacca gitmek isteyenler rekor kırdı

T24- Hac döneminde kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenler rekor kırdı. Bu yıl hac ziyareti için başvuranların sayısı 963 bin 868 kişiye ulaştı.

Refika Karabacak'ın HaberTürk'te yayımlanan (15 Haziran 2011) haberi şöyle:

Başkan: 2 defa gitmeyin

Türkiye’den gidecek hacı sayısı 74 binle sınırlı tutulduğu için Diyanet İşleri Başkanı Görmez, sırada bekleyen binlerce adayın olduğunu hatırlatarak, “Kimse 2 defa gitme teşebbüsünde bulunmasın” uyarısında bulundu. Hac için bu yıl 329 bin 313 kişi yeni kayıt yaptırırken önceki yıllardan bekleyenlerle birlikte hacca gitmek isteyenlerin sayısı birmilyona yaklaşırken Diyanet kura seçimlerine farklı bir uygulama getirdi. Katsayı uygulamasıyla kuraya katılan adaylar arasında bir yıldan fazla bekleyenler bekledikleri yıl oranı katında kuraya girme hakkı tanındı.

5 yıl bekleyen 25 kez kuraya katılacak

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, katsayının uygulandığı kura sistemini şu şekilde açıkladı: “Kişi bugüne kadar 5 kez müracaat ettiyse ismi 25 kez, 4 kez müracaat ettiyse 16 kez, 3 kez müracaat ettiyse 9 kez, 2 kez müracaat ettiyse 4 kez, ilk kez müracaat ettiyse 1 kez kuraya girecek. Bu sayede daha önce müracaat edenlere öncelik tanınmış olacak.”

1.5 aylık bebek hacı adayı

Bu yıl hac ziyaretini gerçekleştirmek için başvuran en yaşlı aday Şanlıurfa’dan 109 yaşındaki Leyla Lahlan; en küçük aday ise 1.5 aylık Ayşe Güneş oldu.

