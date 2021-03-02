Hacca gidecekler için aşı şartı

Suudi Arabistan, bu yıl hacca gidecekler için Koronavirüs (Covid-19) aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.



Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.