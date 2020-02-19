Hacamatçıya 20 ay hapis cezası

İzmir’de kendini doktor olarak tanıtan ve açtığı güzellik salonunda hacamat, kupa terapisi, sülük tedavisi, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi konularda çalışan B.K. hakkında dava açıldı. Gürcistan’da tıp eğitimi aldığını savunan B.K. doktor olduğunu ispatlamayınca İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre İzmir Alsancak’ta güzellik salonu açan B.K. adında bir kişi işyerinin tabelasına cilt bakımı ve lazer epilasyon işlemlerinin yanı sıra hacamat, kupa terapisi, sülük tedavisi ve bel fıtığı gibi konularda hizmet verdiğini yazdı. İzmir Tabip Odası durumu İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. Müdürlük tarafından yapılan denetimde B.K. Gürcistan’da tıp eğitimi aldığını, denklik başvurusunda bulunduğunu ve başvuru sonucunu beklediğini iddia etti. Ancak B.K.’nın tıp eğitimi aldığını ispatlayamaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından B.K. hakkında 2018’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıldı. 2019’da B.K. Hakkında İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 23 Ocak’ta görülen davanın karar duruşmasında B.K.’ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. B.K.’ya verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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