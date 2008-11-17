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Politika

Hacaloğlu'na ameliyat

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, koroner “bypass” ameliyatı oldu.

17 Kasım 2008 02:00

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, koroner “bypass” ameliyatı oldu.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mücahit Atmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Algan Hacaloğlu'nun hastanenin Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Belhan Akpınar ve ekibi tarafından ameliyat edildiğini belirtti.

Hacaloğlu'nun koroner “bypass” ameliyatının 3 saat sürdüğünü ifade eden Atmanoğlu, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Algan Hacaloğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.




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