Hacaloğlu'na ameliyat

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, koroner “bypass” ameliyatı oldu.



Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mücahit Atmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Algan Hacaloğlu'nun hastanenin Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Belhan Akpınar ve ekibi tarafından ameliyat edildiğini belirtti.



Hacaloğlu'nun koroner “bypass” ameliyatının 3 saat sürdüğünü ifade eden Atmanoğlu, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Algan Hacaloğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.









