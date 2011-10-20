-Hac trafiğine 17 bin polis CİDDE (A.A) - 20.10.2011 - Her yıl yaklaşık 4 milyona yakın hacı adayının geldiği Mekke'de bu yıl trafik düzenlemeleri çerçevesinde 17 bin trafik polisinin görev yapacağı bildirildi. Mekke Trafik Dairesi Başkanı General Süleyman Al Ajlan düzenlediği basın toplantısında, bu yıl atılacak olan adımlar ve önlemler ile ilgili bilgiler verdi. Yeni düzenlemeler ile geçen yıla göre trafiğin yüzde 60 hız kazanacağını bildiren Al Ajlan, Mekke'ye geçen yıl 560 bin aracın girişine izin verilmediğini belirtti. Mekke ve etrafında yasa dışı yoldan hac görevini yapmak isteyen veya araçları ile giriş yapmak isteyenlere karşı 34 kontrol noktasının oluşturulduğunu haber veren Al Ajlan, kaçak olarak hac görevini yerine getirmek isteyenlere müsaade edilmeyeceği uyarısında da bulundu. Her yıl yaklaşık 4 milyona yakın hacı adayının kısa bir süre içerisinde Arafat bölgesinde bulunmak zorunda olmasından dolayı trafikte olağanüstü büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Özellikle Arafat sonrası Müzdelife'ye ve oradan da aynı gece Mina bölgesine gitmesi gereken hacılar yollarda trafik sıkışıklığından dolayı büyük sıkıntılar çekiyor. Geçen yıl başlayan tren seferleri ile bu trafik sıkışıklığı bu yıl seferlerin kapasitesinin yüzde 60'ın üzerinde kullanılacak olması ile rahatlatacak. Bu arada Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı tarafından dünyanın bir çok yerinden davet edilen gazeteciler de 26 Ekim tarihinde Cidde'de bir otelde oluşturulan basın merkezinde Enformasyon Bakanlığının düzenlediği programlar çerçevesinde çalışmalarına başlayacak.