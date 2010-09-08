'Haç takılmayacak, sergilenecek'

T24- Van Gölü’ndeki Ahtamar Adası’nda Ermeni ‘Surp Haç Kilisesi’nde 1915’ten bu yana yapılacak ilk dini ayinde haç tartışması konusunda Türkiye Ermenileri Patrikliği son sözünü söyledi. Patrikhane Surp (Aziz) Haç Kilisesi’nde 19 Eylül’de yapılacak ayinin hiçbir değişikliğe uğramaksızın ‘daha önce planlandığı şekilde’ yapılmasına karar verdiğini açıkladı. Halen müze olarak tutulan kilisenin kubbesine takılması beklenen haçın ayin gününe ‘yetiştirilememesi’ “Haçsız ayin mi olur” tartışması yaratmıştı. Van’da 30 sivil toplum örgütü ise ‘haç meselesi’nin büyütülmesini eleştirdi.



Van'da heyecanlı bekleyiş

Van’ın Gevaş ilçesi Ahtamar Adası’nda bulunan kilise, 1100 yıl önce yapıldı. 1915 sonrası ‘unutuldu’, 1951’de yıkılması gündeme geldi. 2005-2007 arasında Kültür Bakanlığı öncülüğünde restore edildi. Ermeniler için kutsal olan ve halen müze olarak kullanılan tarihi yapıda, Van Valiliği’nin teklifi, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın onayıyla 19 Eylül ’de dini ayin yapılması için izin çıktı.

1 milyon nüfuslu Van ’da otel ve misafirhanelerde yatak kapasitesi, 3 bin 500-4 bin arasında. Ermenistan ve dünyanın dört yanından çok sayıda Ermeni’nin katılması beklenen ayine bu yatak kapasitesinin yetmeyecegi gündeme geldi. Bunun üzerine Türkçe-Kürtçe- Farsça ve İngilizce yayın yapan yerel Van Times gazetesi, Ermeni konukların evlerde konaklatılması için kampanya başlattı.

Bu hazırlıklar sürerken ‘Aziz Haç Kilisesi’nde haç bulunmaması tartışma konusu oldu. Ay başında Van’a giderek hazırlıkları inceleyen Türkiye Ermeni Patriği Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan, ‘haçın yerleştirilmesinin ayine yetişmeyeceğini’ açıkladı.



'Takılmayacak sergilecek'

Ateşyan, “(Van) Valimiz Akdamar Kilisesi’nin ayine açılması ve sürecin buralara kadar gelmesine büyük gayret göstermiştir. Görüşmede Kilise’ye haç takılması işleminin teknik ve zorlu bir işlem olduğunu söyledi. 200 kilogram olan haçın kiliseye takılması için iskele kurulması gerekiyor. Bundan dolayı kiliseye takılacak haç, ayin günü gelen konuklara sergilenecek” dedi.



Ancak ‘haçsız ayin’ tartışma konusu olmayı sürdürdü. Ermeni News.am sitesinin haberinde konunun İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde gergin tartışmalar yarattığı ve ‘Ruhani Kurul’un konuya ilişkin henüz ortak paydaya ulaşamadığı belirtildi. Tartışmalar sürerken Türkiye Ermenileri Patrikliği adına önceki akşam dikkat çekici bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:



“Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi, Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan riyasetinde toplanarak, Van ili Gevaş ilçesi, Ahtamar Adası’nda bulunan Surp Haç Kilisesi’nde 19 Eylül 2010 Pazar saat 11.00’de gerçekleştirilmesi planlanan dini tören ile ilgili görüşmelerde bulunmuştur. Ruhani Meclis, organizasyonun hiçbir değişikliğe uğramaksızın, daha önce planlandığı şekilde gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Medya organlarında yayınlanan ‘Ermeni Patrikhanesi’ ifadesinin Türkiye Ermenileri Patrikliği ile ilişkisi yoktur.”



Sivil toplum özgün

Haç tartışması Van’daki sivil toplum örgütlerinin de tepkisini çekti. Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (VATSO) bir araya gelen 30 sivil toplum örgütü temsilcisi adına açıklama yapan VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, “Başta Ermenistan olmak üzere bir takım çevrelerin kiliseye haç takılmayacağını bahane ederek sürece olumsuz anlam yüklemeleri bizi üzüyor. Ancak haçın kiliseye takılabilmesi için teknik çalışmaların da yapıldığını belirtmek istiyoruz.” Kandaşoğlu’na göre bu iş zor: “Adaya vinç götürülmesi gerekiyor, bu imkânsız. Bunun takılacağı yer bunu taşır mı, taşımaz mı o bilinmiyor.”