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Yaşam

Hac kafilesinde alkollü şoför gerginliği!

Otobüs sürücüsünün nahoş hareketlerinden şüphelenen hacı adayı yakınları şahsın alkollü olduğunu fark edince ortalık karıştı.

30 Mart 2011 03:00

T24 - Otobüs sürücüsünün nahoş hareketlerinden şüphelenen hacı adayı yakınları şahsın alkollü olduğunu fark edince ortalık karıştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde umreye giden hacı adaylarını Adana'ya götürecek olan otobüsün şoförü alkollü çıkınca ortalık karıştı. Habertürk'te yer alan haber şöyle:


Hac kafilesine şok!İskenderun'dan kutsal topraklara gitmek için çay mahallesi cami önünde akşam saat 19 da toplanan hacı adayları ve aileleri saatlerce otobüslerin gelmesini beklediler. Geç gelen otobüslerden birinin sürücüsünün nahoş hareketlerinden şüphelenen hacı adayı yakınları şahsın alkollü olduğunu fark edince durumu polise bildirdiler. Olaya müdahale eden trafik polisleri şoför Selami K.'nın 26 promil alkollü olduğunu tespit ettiler.


Ticari araçlarda hiçbir şekilde alt seviyesi olmadığı için K.'ya alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı ve alıkonuldu. Alkol almadığını söyleyen K. polisin korumasında olay yerinden uzaklaştırıldı. Otobüslerin gecikmesi, şoförün alkollü çıkması ve gelen otobüslerin 82 kişilik kafileyi götürecek büyüklükte olmaması nedeniyle çileden çıkan hacı adayları ve yakınları ise diyanet işleri başkanlığını Başbakanlığa şikayet edeceklerini söylediler. 

İskenderun'dan kutsal topraklara umre için giden ikinci kafile hacı adaylarından bazıları ise iki otobüste yer bulamayınca inmek zorunda kaldılar. Olay yerine basın mensupları ve polisin gelmesiyle diyanet yetkilileri tarafından tahsis edilen 3. otobüsle kalan hacı adayları'da Adana şakir paşa havaalanına gönderildiler. 82 Hacı adayı Adana'dan havayolu ile Mekke'ye ulaşacaklar.



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