Hac faciasından 5 dakika arayla kurtulan Tolgahan Sayışman ve Murat Yıldırım İstanbul'a döndü

Geçtiğimiz günlerde hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye giden ve 5 dakika arayla ölümden dönen Tolgahan Sayışman ve Murat Yıldırım İstanbul'a döndü.

Tolgahan Sayışman ve Murat Yıldırım, 2012 yılında birlikte kutsal toprakları ziyaret etmek için umreye gitmişti. Bu yılda birlikte hac görevini yerine getirmeye giden iki oyuncu beş dakika arayla Mina'daki faciadan kurtulmuştu. İbadetlerini tamamlayan Sayışman dönüş yolunda uçakta çektiği bu fotoğrafı paylaşıp, “Gideceğimiz yer, doğduğumuz andan itibaren zaten belli değil mi? Ne güzel söylemiş Hz. Mevlana; ey İnsan Kaf Dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Üzdüğün kadar üzülürsün” notunu düştü.