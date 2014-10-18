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Yaşam

Hac dönüşü fenalaşan kadın karantinaya alındı

Diyarbakır'da hac dönüşü yüksek ateş nedeniyle fenalaşan kadın hastanede karantinaya alındı

18 Ekim 2014 22:33

Diyarbakır Havalimanı'nda 66 yaşındaki K.B, hac dönüşü fenalaştı. Havaalanındaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği K.B, karantinaya alınarak, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı hastanede, salgın olma ihtimali nedeniyle acil servis hasta ve ziyaretçilere kapatıldı.

Yakınları, K.B'nin sıtma rahatsızlığı ve yüksek ateşi olduğunu bildirdi.

 

'Karantinada izleniyor'

 

Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Murat Kanğın yaptığı açıklamada, hastanın Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina altına alındığını belirterek, "Enfeksiyon hastalıkları uzmanları Ebola olabileceğini düşünmüyor. Hasta karantinada izleniyor" dedi.

Hastanenin acil bölümüne ilk etapta çok acil vakalar dışında hasta alınmadığını anlatan Kanğın, karantina altına alınan hastanın bütün tetkiklerinin yapıldığını bildirdi.

Kanğın, tetkiklerin Ankara'ya Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderildiğini, sonuçların 2 gün içerisinde gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

 

'Hastanın Batı Afrika'dan seyahat öyküsü yok'

 

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada ise hacdan gelen ve son 15 gündür ateşi olan kadın hastanın Ebola hastalığı taşıdığı iddialarının gündeme geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu hastanın batı Afrika'dan seyahat öyküsünün olmaması, uzmanlarımızı Ebola şüphesinden uzaklaştırmaktadır. Öncelikle Mers Cov ya da diğer hastalıkları ekarte etme açısından da hasta izole edilmiş olup, alınan numune incelenmek üzere Ankara'daki laboratuvara gönderilmiştir."

 

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