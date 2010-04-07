Hac başvuruları yarın başlıyor

T24-



İlgili hesaba, ilk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 15 TL, kayıt yeniletenler ise 5 TL yatıracaklar. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecek.



Önceki yıllarda müracaatı olduğu halde 2009 yılında kayıt yeniletmemiş olanlar ile 2009 yılında kesin kayıt sırası gelmesine rağmen kaydını yaptırmamış olanların 2010 yılı hac müracaatları, ilk defa müracaat edenler statüsünde değerlendirilecek.



2010 yılında çekilecek kura sonrası, kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus takip eden yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecek.

Müracaatlarda; sadece eş, anne, baba, kardeş ve çocukların birbirleri ile, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya girme talepleri kabul edilecek.

Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yeniletmesi diğerinin ise ön kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile katılacak.



Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabilecek.



DAHA ÖNCE HACCA GİDENLERİN MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEK

Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti iade edilmeyecek.



Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecek.

Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını, internet adresinden kontrol edebilecek. Kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebilecek.



Hacı adayları, müracaat form dilekçesinde yer alan hac kategorilerinden durumuna uygun olanı, verilen fiyat ve süreyi de dikkate alarak, mutlaka işaretleyecek.



HAC KATEGORİLERİ

Hac vazifesi, Normal Tip, Müstakil Odalı Tip ve Otel Tip olmak üzere üç tipte gerçekleştirilebilecek. Normal Tip'te, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecek. Banyo ve tuvaletler ortak kullanılacak. Kadın ve erkekler ayrı ayrı daire ve odalarda olmak üzere, her bir odada en fazla 5 veya 7 kişi bir arada bulunabilecek.



Müstakil Odalı Tip'te, banyo ve tuvalet içinde olan odalarda, tercihe göre 2 veya 3 kişi kalabilecek.



Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecek.



Otel Tip'te ise banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2 veya talep halinde 3 kişi kalabilecek.



Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe usulü verilecek.



Hac tiplerinde, Harem'e mesafesi 1 kilometreden uzak olan yerlere servis konulacak.



Müracaat dilekçesinde belirtilen hac tipi tercihleri bağlayıcı olacak ve daha sonra tip değişikliğine imkân tanınmayacak.