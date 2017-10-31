Habur'un karşısındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı, merkezi yönetime devredildi (2)

KÜRT YÖNETİMİ: IRAKLI GÜÇLER GÜMRÜĞE GİRMEDİ

Merkezi Irak yönetiminin Habur Sınır Kapısının karşısında bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısının yönetimini sabah saatlerinde Peşmerge güçlerinden devir aldığı ile ilgili haberleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından doğrulanmadı. İbrahim Halil Sınır Kapısı Genel Müdürü Samal Abdurrahman, Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen televizyonlara yaptığı açıklamada, hiçbir Iraklı gücün gümrüğe girmediğini söyledi.

IRAK GENELKURMAY BAŞKANINDAN TÜRK ASKERLERİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Habur sınır kapısı ve karşısında bulunan İbrahim Halil Gümrük kapasında bugün sabah saatlerinde yaşanan askeri hareketliliğin, 2 helikopter ile Zaho\'ya gelen Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi başkanlığındaki Irak\'lı heyetin 6 zırhlı araç ile önce İbrahim Halil Gümrük kapısına geçmesi ve ardından Türkiye tarafına geçmesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. İbrahim Halil Gümrük kapasında peşmerge genelkurmay başkanı Cemal Eminki ile görüşen Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi\'nin Türkiye\'ye geçerek Habur sınır kapısında bulunan Irak ve Türk askerleri ile 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüştüğü ve askeri tatbikattan dolayı Türk askerlerine teşekkür ettikten sonra tekrar Irak\'a geçtiği belirtildi.