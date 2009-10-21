Habur'dan Diyarbakır'a gövde gösterisi

Diyarbakır'da onbinlerce kişi, dün (20 Ekim 2009) Habur sınır kapısıdan girişi yapıp teslim olan ve sorgulamaları sonrası serbest bırakılan 34 PKK'lıyı büyük bir çoşkuyla karşıladı. Diyarbakır, Silopi, Cizre ve Nusaybin cumhuriyet başsavcılıkları, Irak'taki Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen ve serbest bırakılan 34 kişinin yerleşim birimlerinde karşılanmasıyla ilgili inceleme başlattı. İncelemenin ardından suç unsuru tespit edilmesi halinde dava açılacağı bildirildi.



Şırnak'ın Silopi İlçesi'nden dün saat 17.00'de hareket eden konvoy, 30 kilometrelik yolu ancak 4 saatte aşabilerek Cizre İlçesi'ne ulaştı. Cizre İlçesi'nde de binlerce kişinin karşıladığı PKK'lı grup için havai fişekler atıldı. Karşılamaya gelenler arasındaki bazı kişiler ‘kutlama amacıyla' sık sık tabancalarla havaya ateş etti. Bunun üzerine DTP otobüsünden uyarı yapıldı.

Oluşturulan yaklaşık 1000 araçlık konvoy E-24 karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolu boyunca köy ve mezralardan yollara çıkan binlerce kişi kamyon lastiklerini sıralı halde üst üste yığarak büyük ateşler yaktı, PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

PKK'lı grubun içinde bulunduğu DTP otobüsünün önünü her yerleşim birimlerinde kesildi, Cizre-Nusaybin arasındaki karayoluna, ‘Yaşasın PKK, Apo ve HPG' yazıldı. İlçelerde havai fişeklerle karşılanan PKK'lılar için dağdan kalaşnikoflarla ‘kutlama amaçlı' ateş açıldı.

Bagok Dağı'ndan ateş açıldı

Şırnak'ın Cizre ile Mardin'in Nusaybin İlçesi karayolunu trafiğe kapatan bazı gruplar karayolunun ortasına ‘Yaşasın, Apo, PKK, HPG' (PKK'nın silahlı kanadı) yazdı. Yolun kenarına ateşten oluşturulan harflerle ‘Apo' yazılırken, DTP otobüsün geçişi sırasında da havai fişek gösterisi yapıldı. DTP otobüsü E-24 karayolundan geçerken dağlık kesimden Kalaşnikof tüfeklerle havaya ateş açıldığı duyuldu. Kalaşnikof tüfeklerle seri ateş açanların Bagok Dağı'ndaki PKK'lılar mı yoksa köylüler mi olduğu anlaşılamadı.





Havai fişek gösteileri düzenlendi

Bugün saat 04.00 sıralarında Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne gelen grup, burada havai fişek gösterileriyle karşılandı. Türkiye'ye gelen PKK'lılar örgütteki kod adları ve açık kimlikleri okunarak tanıtıldı. Havai fişek gösterilerisinin yapıldığı karşılama töreninden sonra grupta bulunanlar, saat 05.00'te Nezirhan Oteli'ne geçerek geceyi burada geçirdi.

Kandil Dağı ile Musul yakınlarındaki PKK kontrolündeki Mahmur Kampı'ndan gelen 34 kişilik grupta bulunanlar ile DTP'li grup, bugün saat 08.00 otelde kahvaltı yaptıktan sonra Diyarbakır'a hareket etti. Gruba, DTP Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Milletvekili Emine Ayna ile DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır da eşlik etti.





5 bin kişi karşıladı

Oluşturulan konvoyun Nusaybin İlçesi'nden ayrılmasının ardından yol boyuncu bazı gruplar, PKK'lı grubu, bölücübaşı Abdullah Öcalan posterleri ve PKK flamalarıyla karşıladı. PKK'lıları taşıyan otobüs Mardin'in Kızıltepe İlçesi girişinde, konvoydan ayrılıp, bir akaryakıt istasyonunda bir süre bekletildi. Kızıltepe'de toplanan gruplar otobüsün istasyonda olduğu öğrenince görevlilileri dinlemeyip, buraya doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 5 bin kişi, otobüsün önüne geçip ilçe merkezine kadar 1 kilometre yürüdü. DTP otobüsün içinde bulunan PKK'lıları ilçe merkezine girerken, karşılayan grup, sık sık ‘Kürdistan sizinle gurur duyuyor' sloganları attı.

DTP otobüsüyle Diyarbakır'a gelecek gruba burada Batıkent Meydanı'nda karşılama töreni düzenlenecek. Meydanda miting yapılacak.