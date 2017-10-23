Habur’daki tatbikatta zırhlı araçlara ağır silahlar monte edildi  

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 36\'ncı gününde, manevra yapan zırhlı muharebe araçlarına ağır silahlar yerleştirildi.

Silopi\'de 18 Eylül günü TIR parkı karşısında başlatılan tatbikatın 36\'ncı gününde, merkezde konuşlu zırhlı muharebe araçlarına (ZMA) uçaksavarlar, taşınabilir tam otomatik makinalı tüfekler ve güdümlü tanksavarların yerleştirildiği görüldü. Iraklı askerlerin de katıldığı tatbikatta ZMA’lar, tatbikat çevresinde hızlı sürüş ve manevralar yaparak, eğitimlerini tamamladı. Askerlerin tanklarda bakım yaptığı da görüldü.

Öte yandan midibüslerle tatbikat alanına günübirlik gelen Iraklı askerler, akşam saatlerinde, tatbikatın sona ermesiyle yine midibüslerle Silopi’deki askeri birliğe geçiş yapıyor.



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