Habur’daki tatbikat 5’inci gününde sürüyor (2)

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TATBİKAT ALANINDA TANK MANEVRASI Silopi'ye 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat alanında bulunan tanklar akşam saatlerinde hareketlendi

22 Eylül 2017 21:13

TATBİKAT ALANINDA TANK MANEVRASI
Silopi\'ye 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat alanında bulunan tanklar akşam saatlerinde hareketlendi. Mevzilerde bulunan tanklar, gelen talimatla yeniden manevra yapmaya başladı. Manevra nedeniyle tankların bulunduğu alan, bir anda toz içerisinde kaldı. Tatbikata zaman zaman yeni tank ve bazı askeri araçlar da dahil olduğu görüldü. Tankların manevrası devam ederken, Habur Gümrük Kapısı\'na doğru trafik akışı ise normal olarak devam etti. 

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