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Politika

'Habur'da yaşayananlar herkesi rahatsız etti'

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, açılım sürecinde Habur sınır kapısında yaşananlarla ilgili konuştu.

14 Kasım 2009 02:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, demokratik açılım kapsamında ''Habur sınır kapısında yaşananlardan dolayı herkesin rahatsız olduğunu'' söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de gün içinde temaslarda bulunan Bağış, akşam da İsveç'te yaşayan Türklerin düzenlediği toplantıya katılarak, vatandaşların sorunlarını dinledi, sorularını yanıtladı.

Bakan Bağış, Habur'da yaşananlarla ilgili bir soru üzerine, bundan herkesin rahatsız olduğunu ifade ederek, ''Haburda yaşananlar, Türkiye'deki gelişmeleri baltalamaya yönelik idi. Kimileri şehitlerimiz üzerinden, kimileri dağa çıkanlar üzerinden rant sağlama çabasında. Bizim çabalarımızı istismar ediyorlar diye, bu çabalarımızdan vazgeçecek değiliz'' diye konuştu.

Türkiye'de bugün farklı ve tarihi bir gün yaşandığını kaydeden Bağış, ''Türkiye'nin geldiği noktadan gurur duyuyorum ve gelecekten de umutluyum'' dedi.

Toplantıya katılan İsveç-Azerbaycan Federasyon üyelerinin, ''Başbakan Erdoğan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilene kadar sınır kapısının açılmayacağına söz verdiği hatırlatılarak, ''Başbakan'ın bu açıklamasına ne kadar güvenebileceklerini'' sormaları üzerine, Bağış, ''Başbakan'a sonuna kadar güvenebilirsiniz. Ama başarı için masada da çalışmak zorundayız'' şeklinde konuştu.

Bakan Bağış ayrıca yurt dışında yaşayan Türklere tavsiyelerde de bulunarak, örgütlenmeye önem vermelerini ve çocuklarını okutmalarını istedi.

Toplantı sonunda, birbirleriyle görüşmeyen İsveç'teki iki Türk Federasyon başkanını bir araya getiren Bağış, federasyon başkanlarından barışmalarını istedi.

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