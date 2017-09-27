Habur’da Irak askerleri ile tatbikat devam ediyor

Mehmet Selim YALÇIN- Eser PAZARBAŞI/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında başlattığı askeri tatbikat, dünden bu yana Irak askerlerinin katılımı ile devam ediyor.

Irak\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin bağımsızlık referandumu kararının alınması üzerine TSK, Habur Sınır Kapısı’nda askeri tatbikat 10\'uncu gününde, Irak ordusu askerlerinin katımıyla sürüyor. Tatbikat alanının genişlendiği görülürken, iş makineleri tatbikat alanında temsili düşman siperleri oluşturdu. Irak ordusundan askerlerin içinde yer aldığı tank ve zırhlı araçlar, mısır tarlası etrafında manevralar yaparken, daha sonra kazılan yeni temsili düşman siperlerinin bulunduğu noktalara, temsili saldırı canlandırıldı. Sis bombasının da kullanıldığı noktalar kısa sürede zırhlı araçlar tarafından kuşatıldıktan sonra tanklar dönüş yapmaya başladı. Tatbikat çevresinde hızlı manevralarda bulunan tank ve zırhlı araçlar daha sonra tatbikatın başlangıç noktasına geri döndü.

\'KAPI KAPANIRSA EKMEĞİMİZ KESİLİR\'

Irak\'taki bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmesinden sonra ekonomik yaptırım programında yer alan Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması yönündeki açıklamalar şoförleri tedirgin etti. Kuzey Irak’tan Türkiye’ye dönüş yapan Mardin Kızıltepeli kamyon şoförü Mehmet Çelik, tek geçim kaynağının kullandığı kamyon olduğunu ve Habur’un kapatılması halinde mağdur olacağını söyledi. Çelik, “Allah’tan umut ediyoruz kapı kapanmasın. Borcumuz var. Kapı kapanırsa ekmeğimiz kesilir. Bu kapının kapanmasını istemiyoruz\" diye konuştu.



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