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Habur’da askerler gece tatbikatı yaptı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi ile Habur Gümrük Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında Irak özel kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikatın 22'inci gününde askerler g

09 Ekim 2017 23:56

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Gümrük Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında Irak özel kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikatın 22\'inci gününde askerler gece tatbikatı gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikatta 22’inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerin dahil olduğu tatbikatta askerlere gece eğitimi verildi. Temsili sızma girişimine karşı tanklar ve zırhlı araçlar ile tatbikat yapıldı. Temsili tatbikatı başarı ile tamamlayan tank birlikleri, manevralar yaparak birliklerine döndü.
 
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