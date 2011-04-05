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HABUR'DA 75 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ ŞIRNAK (A.A)

05 Nisan 2011 18:34

-HABUR'DA 75 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ ŞIRNAK (A.A) - 05.04.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda 75 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine Şırnak ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak'tan gelerek Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve plakası açıklanmayan M.D. yönetimindeki tırda arama yaptı.  Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 75 kilo 200 gram eroin bulundu. Sürücü M.D. gözaltına alındı. Yetkililer, eroinin bulunmaması için ''zula'' tabir edilen gizli bölüme karabiber döküldüğünün belirlendiğini söylediler.

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