Habur'a alternatif sınır kapısı aranıyor; iş dünyası endişeli

Türkiye’nin Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ticaretinin ana kapısı Habur’a alternatif aranıyor. İş dünyası ise yaşayacağı kayıptan endişeli.

Cumhuriyet'ten yer alan habere göre, Türkiye Irak’a ihracatın yaklaşık yüzde 45’ini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne, yüzde 55’ini ise Bağdat’taki Merkezi Hükümet’e bağlı ülkenin güney bölgelerine yapıyor.

Cunhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her ana kapanabileceğini söylediği Habur sınır kapısı yerine Nusaybin Ovaköy’de bir kapı açılması gündemde. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı, “Kuzey Irak, Türkiye için vazgeçilmez bir pazar. Sınır asla kapatılmamalı diplomatik dil ile bu sorunlu süreç aşılmalı” derken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen, “Habur’da yaşanan acil durum, ihracatımızın tamamını olumsuz etkiler. Elbette ülkemizin çıkarları ve güvenliği her şeyin üstündedir. Ancak alternatif yollarla bulacağımız çözümler ile zararı minimize etmeliyiz” açıklamasını yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Habur’a alternatif kapı için çalıştıklarını belirterek “Nusaybin Ovaköy’de yeni sınır kapısı açılacak. Ovaköy, Habur’a alternatif olacak” dedi. Mardin’e bağlı Ovaköy, Şırnak’a bağlı Habur’a yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta ve Suriye sınırında yer alıyor. Tüfenkçi, Hatay’daki Cilvegözü’nde giriş çıkışların da sınırlandığını söyledi.

Uçuşlar askıya alınıyor

Bağdat yönetimi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna tepki olarak Erbil ve Süleymaniye’ye yapılacak uluslararası uçuşları cuma günü 18.00 itibarıyla askıya alacağını açıkladı. Sadece yurt içi uçuşlara izin verecek. Pegasus Hava Yolları, Erbil’e yapılan uçuşları durdurduğunu açıkladı. THY ise Süleymaniye ve Erbil kentlerine yapılan uçuşlarla ilgili kendilerine bir resmi bildirim olmadığını açıklayarak uçuşların devam ettiğini bildirdi. Mısır merkezli EgyptAir ve Lübnanlı MEA Erbil’e gerçekleştirdikleri uçuşları durduracaklarını duyurdu.