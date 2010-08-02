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Politika

HABUR SINIR KAPISI'NDA SANDIKLAR KURULDU HABUR (A.A)

02 Ağustos 2010 14:35

-HABUR SINIR KAPISI'NDA SANDIKLAR KURULDU HABUR (A.A) - 02.08.2010 - Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda referandum için sandıklar kuruldu. Edinilen bilgiye göre, Silopi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlileri, Habur Sınır Kapısı'ndaki Habur Gümrükler Başmüdürlüğü tarafından tahsis edilen binada, 12 Eylül'de yapılacak referandum için 2 sandık kurdu. Sandıkta görevli ekiplerin 5 vardiya halinde ve 40 gün boyunca çalışacakları belirtilirken, oy verme işleminin bu gece yarısından sonra başlayacağı bildirildi.

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